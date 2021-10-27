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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211027/sakhar-1757220483.html
Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара
Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара - РИА Новости, 01.11.2021
Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара
Липецкая область - один из лидеров по производству сахарного песка, регион уступает лишь Краснодарскому краю, где работает 14 перерабатывающих заводов, что... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-27T15:06
2021-11-01T15:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Липецкая область - один из лидеров по производству сахарного песка, регион уступает лишь Краснодарскому краю, где работает 14 перерабатывающих заводов, что почти в два раза больше, чем в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день шесть сахарных заводов области переработали более двух миллионов тонн свеклы и произвели 316 тысяч тонн сахара. Сахаристость корнеплодов составляет 18,93%, что является высоким показателем. Кроме этого, Добринский сахарный завод вывел на хранение 25,6 тысячи кубических метров сахарного сиропа.По данным регионального управления сельского хозяйства, в 2020 году в Липецкой области было выработано почти 899 тысяч тонн сахара, что позволило региону занять первое место в стране по этому показателю.Губернатор отметил, что уборка сахарной свеклы в регионе продолжается. По оперативным данным на сегодняшний день, собрано 3,3 миллиона тонн корнеплодов. Урожайность свеклы превышает показатель 2020 года и составляет 358,6 центнера с гектара, что на 28,6 центнера больше, чем в прошлом году. Хозяйствам области предстоит убрать еще около 18 тысяч гектаров.
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липецкая область, игорь артамонов
15:06 27.10.2021 (обновлено: 15:15 01.11.2021)
 

Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Липецкая область - один из лидеров по производству сахарного песка, регион уступает лишь Краснодарскому краю, где работает 14 перерабатывающих заводов, что почти в два раза больше, чем в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день шесть сахарных заводов области переработали более двух миллионов тонн свеклы и произвели 316 тысяч тонн сахара. Сахаристость корнеплодов составляет 18,93%, что является высоким показателем. Кроме этого, Добринский сахарный завод вывел на хранение 25,6 тысячи кубических метров сахарного сиропа.
"Предприятия работают на полную мощность. Мы держим хороший темп переработки сахарной свеклы и производства песка. Работа у сахарозаводчиков сейчас в самом разгаре, поэтому мы рассчитываем выйти на показатели, близкие к прошлогодним", - сказал Артамонов.
По данным регионального управления сельского хозяйства, в 2020 году в Липецкой области было выработано почти 899 тысяч тонн сахара, что позволило региону занять первое место в стране по этому показателю.
Губернатор отметил, что уборка сахарной свеклы в регионе продолжается. По оперативным данным на сегодняшний день, собрано 3,3 миллиона тонн корнеплодов. Урожайность свеклы превышает показатель 2020 года и составляет 358,6 центнера с гектара, что на 28,6 центнера больше, чем в прошлом году. Хозяйствам области предстоит убрать еще около 18 тысяч гектаров.
Яблоки в корзинке на ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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