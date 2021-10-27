https://ria.ru/20211027/sakhar-1757220483.html

Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара

Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара - РИА Новости, 01.11.2021

Липецкая область вошла в число лидеров по производству сахара

Липецкая область - один из лидеров по производству сахарного песка, регион уступает лишь Краснодарскому краю, где работает 14 перерабатывающих заводов, что... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-27T15:06

2021-10-27T15:06

2021-11-01T15:15

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Липецкая область - один из лидеров по производству сахарного песка, регион уступает лишь Краснодарскому краю, где работает 14 перерабатывающих заводов, что почти в два раза больше, чем в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день шесть сахарных заводов области переработали более двух миллионов тонн свеклы и произвели 316 тысяч тонн сахара. Сахаристость корнеплодов составляет 18,93%, что является высоким показателем. Кроме этого, Добринский сахарный завод вывел на хранение 25,6 тысячи кубических метров сахарного сиропа.По данным регионального управления сельского хозяйства, в 2020 году в Липецкой области было выработано почти 899 тысяч тонн сахара, что позволило региону занять первое место в стране по этому показателю.Губернатор отметил, что уборка сахарной свеклы в регионе продолжается. По оперативным данным на сегодняшний день, собрано 3,3 миллиона тонн корнеплодов. Урожайность свеклы превышает показатель 2020 года и составляет 358,6 центнера с гектара, что на 28,6 центнера больше, чем в прошлом году. Хозяйствам области предстоит убрать еще около 18 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20211014/yabloki-1754591264.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов