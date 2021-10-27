https://ria.ru/20211027/rostov-1756536757.html

Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей

Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021

Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей

Доходы бюджета Ростовской области в текущем году вырастут почти на 8 миллиардов рублей и составят 234 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:28

2021-10-27T17:28

2021-10-27T17:32

ростовская область

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в текущем году вырастут почти на 8 миллиардов рублей и составят 234 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.Изменения в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов были рассмотрены на заседании профильного комитета регионального парламента."Доходы областного бюджета увеличиваются почти на 8 миллиардов рублей. Основные источники - налог на прибыль организаций (2,6 миллиарда рублей) и налог на доходы физических лиц (1,4 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора – министра финансов области Лилии Федотовой, увеличиваются и расходы по приоритетным направлениям. "В первую очередь это обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращение ее распространения, пополнение резерва на эти цели и на непредвиденные расходы. На эти цели дополнительно предусмотрено 3,4 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении ее слова.Дополнительные расходы также предусмотрены, в том числе и на строительство новых школ, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, земельные сертификаты, субсидии предприятиям ЖКХ для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.В целом с учетом изменений параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы – 234 миллиарда рублей, расходы – 249,5 миллиарда рублей. Данные изменения были одобрены комитетом и рекомендованы к принятию на очередном заседании законодательного собрания области.

https://ria.ru/20211012/obnovlenie-1754271226.html

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экономика, ростовская область