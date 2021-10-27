Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20211027/rostov-1756536757.html
Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей
Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021
Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей
Доходы бюджета Ростовской области в текущем году вырастут почти на 8 миллиардов рублей и составят 234 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:28
2021-10-27T17:32
ростовская область
экономика
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в текущем году вырастут почти на 8 миллиардов рублей и составят 234 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.Изменения в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов были рассмотрены на заседании профильного комитета регионального парламента."Доходы областного бюджета увеличиваются почти на 8 миллиардов рублей. Основные источники - налог на прибыль организаций (2,6 миллиарда рублей) и налог на доходы физических лиц (1,4 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора – министра финансов области Лилии Федотовой, увеличиваются и расходы по приоритетным направлениям. "В первую очередь это обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращение ее распространения, пополнение резерва на эти цели и на непредвиденные расходы. На эти цели дополнительно предусмотрено 3,4 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении ее слова.Дополнительные расходы также предусмотрены, в том числе и на строительство новых школ, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, земельные сертификаты, субсидии предприятиям ЖКХ для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.В целом с учетом изменений параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы – 234 миллиарда рублей, расходы – 249,5 миллиарда рублей. Данные изменения были одобрены комитетом и рекомендованы к принятию на очередном заседании законодательного собрания области.
https://ria.ru/20211012/obnovlenie-1754271226.html
https://ria.ru/20211006/agrooborot-1753372303.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6ca54ee5f82f8ff1af1fdbfdbcf5993b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ростовская область
17:28 27.10.2021 (обновлено: 17:32 27.10.2021)
 
Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут до 234 миллиардов рублей

Доходы Ростовской области в 2021 году вырастут почти на восемь миллиардов рублей

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Доходы бюджета Ростовской области в текущем году вырастут почти на 8 миллиардов рублей и составят 234 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
Изменения в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов были рассмотрены на заседании профильного комитета регионального парламента.
"Доходы областного бюджета увеличиваются почти на 8 миллиардов рублей. Основные источники - налог на прибыль организаций (2,6 миллиарда рублей) и налог на доходы физических лиц (1,4 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора – министра финансов области Лилии Федотовой, увеличиваются и расходы по приоритетным направлениям. "В первую очередь это обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращение ее распространения, пополнение резерва на эти цели и на непредвиденные расходы. На эти цели дополнительно предусмотрено 3,4 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении ее слова.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и журналисты
12 октября, 19:26Ростовская область
Состав депутатов ГД от Ростовской области обновился более чем наполовину
Дополнительные расходы также предусмотрены, в том числе и на строительство новых школ, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, земельные сертификаты, субсидии предприятиям ЖКХ для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
В целом с учетом изменений параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы – 234 миллиарда рублей, расходы – 249,5 миллиарда рублей. Данные изменения были одобрены комитетом и рекомендованы к принятию на очередном заседании законодательного собрания области.

Другие новости региона читайте здесь>>

Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:10Ростовская область
В Ростовской области в агрооборот вовлечено 99,9% сельхозземель
 
Ростовская областьЭкономикаРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом