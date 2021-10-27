https://ria.ru/20211027/riski-1756407519.html

В банковских карта найдена скрытая опасность

Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт - РИА Новости, 27.10.2021

В банковских карта найдена скрытая опасность

Риски, связанные с дебетовыми картами, можно отнести скорее к ситуативным, чем к постоянным. Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T03:18

2021-10-27T03:18

2021-10-27T09:25

технологии

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Риски, связанные с дебетовыми картами, можно отнести скорее к ситуативным, чем к постоянным. Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве что мошенничество, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Но, по его словам, может возникнуть угроза блокировки карты с переводом на нее средств более 600 тысяч рублей. В этом случае банк может заподозрить, согласно обновленному "антиотмывочному" 115-ФЗ, что денежные средства получены от уголовно наказуемой деятельности, и клиенту придется доказывать обратное, чтобы карту разблокировали.Собеседник агентства также обращает внимание, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или "зажевыванием" карты. В первом случае клиент может не заметить изменения тарифов.Эксперт рекомендует внимательно читать договор на обслуживание дебетовой карты, подбирать оптимальные недорогие тарифы и помнить про комиссионные вознаграждения по этим тарифным планам.

https://ria.ru/20211007/blok-1753439555.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, николай переславский, cms institute