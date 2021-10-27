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В банковских карта найдена скрытая опасность
Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт - РИА Новости, 27.10.2021
В банковских карта найдена скрытая опасность
Риски, связанные с дебетовыми картами, можно отнести скорее к ситуативным, чем к постоянным. Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:18
2021-10-27T09:25
технологии
николай переславский
cms institute
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Риски, связанные с дебетовыми картами, можно отнести скорее к ситуативным, чем к постоянным. Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве что мошенничество, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Но, по его словам, может возникнуть угроза блокировки карты с переводом на нее средств более 600 тысяч рублей. В этом случае банк может заподозрить, согласно обновленному "антиотмывочному" 115-ФЗ, что денежные средства получены от уголовно наказуемой деятельности, и клиенту придется доказывать обратное, чтобы карту разблокировали.Собеседник агентства также обращает внимание, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или "зажевыванием" карты. В первом случае клиент может не заметить изменения тарифов.Эксперт рекомендует внимательно читать договор на обслуживание дебетовой карты, подбирать оптимальные недорогие тарифы и помнить про комиссионные вознаграждения по этим тарифным планам.
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технологии, николай переславский, cms institute
03:18 27.10.2021 (обновлено: 09:25 27.10.2021)
 
Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт

Эксперт Переславский заявил о риске блокировки банковской карты при переводе большой суммы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Риски, связанные с дебетовыми картами, можно отнести скорее к ситуативным, чем к постоянным. Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве что мошенничество, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Но, по его словам, может возникнуть угроза блокировки карты с переводом на нее средств более 600 тысяч рублей. В этом случае банк может заподозрить, согласно обновленному "антиотмывочному" 115-ФЗ, что денежные средства получены от уголовно наказуемой деятельности, и клиенту придется доказывать обратное, чтобы карту разблокировали.
Собеседник агентства также обращает внимание, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или "зажевыванием" карты. В первом случае клиент может не заметить изменения тарифов.

"К примеру, уведомление отправили в приложении или письмо на электронной почте попало в спам. В результате клиент банка вместе со списанием средств по переводу обнаруживает взятую банком комиссию, которая доходит до двух процентов от суммы перевода", — допускает Переславский.

Эксперт рекомендует внимательно читать договор на обслуживание дебетовой карты, подбирать оптимальные недорогие тарифы и помнить про комиссионные вознаграждения по этим тарифным планам.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 03:15
Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
 
ТехнологииНиколай ПереславскийCMS Institute
 
 
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