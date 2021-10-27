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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211027/reysy-1756424415.html
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы - РИА Новости, 27.10.2021
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы
Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:38
2021-10-27T09:38
омская область
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новосибирская область
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s7 airlines
андрей травников
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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе правительства.Совместное заседание региональных оргкомитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске прошло во вторник 26 октября. Мировое событие стартует уже 26 декабря 2022 года. Власти соседних регионов договорились, что просубсидируют дополнительные рейсы для авиасообщения между городами."Правительство Омской области совместно с авиакомпанией S7 Airlines занимается организацией для болельщиков и гостей как минимум трех дополнительных регулярных рейсов между Омском и Новосибирском", - сообщили в пресс-службе облправительства.Двум регионам для запуска дополнительных рейсов нужно обеспечить софинансирование. Омская область предусмотрит необходимую сумму в бюджете, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион также готов выделить средства на эти цели.
https://ria.ru/20210720/aviareysya-1741981443.html
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общество, новосибирская область, омск, новосибирск, s7 airlines, андрей травников
09:38 27.10.2021
 
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы

Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе правительства.
Совместное заседание региональных оргкомитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске прошло во вторник 26 октября. Мировое событие стартует уже 26 декабря 2022 года. Власти соседних регионов договорились, что просубсидируют дополнительные рейсы для авиасообщения между городами.
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"Правительство Омской области совместно с авиакомпанией S7 Airlines занимается организацией для болельщиков и гостей как минимум трех дополнительных регулярных рейсов между Омском и Новосибирском", - сообщили в пресс-службе облправительства.
Двум регионам для запуска дополнительных рейсов нужно обеспечить софинансирование. Омская область предусмотрит необходимую сумму в бюджете, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион также готов выделить средства на эти цели.
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