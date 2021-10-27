https://ria.ru/20211027/reysy-1756424415.html
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы - РИА Новости, 27.10.2021
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы
Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:38
2021-10-27T09:38
2021-10-27T09:38
омская область
общество
новосибирская область
омск
новосибирск
s7 airlines
андрей травников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/84/1497798427_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4d6b00aa9ba796ccdfb3f1773d66376.jpg
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе правительства.Совместное заседание региональных оргкомитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске прошло во вторник 26 октября. Мировое событие стартует уже 26 декабря 2022 года. Власти соседних регионов договорились, что просубсидируют дополнительные рейсы для авиасообщения между городами."Правительство Омской области совместно с авиакомпанией S7 Airlines занимается организацией для болельщиков и гостей как минимум трех дополнительных регулярных рейсов между Омском и Новосибирском", - сообщили в пресс-службе облправительства.Двум регионам для запуска дополнительных рейсов нужно обеспечить софинансирование. Омская область предусмотрит необходимую сумму в бюджете, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион также готов выделить средства на эти цели.
https://ria.ru/20210720/aviareysya-1741981443.html
https://ria.ru/20210602/rosturizm-1735263921.html
новосибирская область
омск
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/84/1497798427_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23d5f9203f4065d92ae72a51b4af29a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новосибирская область, омск, новосибирск, s7 airlines, андрей травников
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы
Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы