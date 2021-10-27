https://ria.ru/20211027/reysy-1756424415.html

Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы

Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы - РИА Новости, 27.10.2021

Из Омска в Новосибирск запустят дополнительные субсидированные рейсы

Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:38

2021-10-27T09:38

2021-10-27T09:38

омская область

общество

новосибирская область

омск

новосибирск

s7 airlines

андрей травников

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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Дополнительные регулярные рейсы для болельщиков свяжут Омск и Новосибирск в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров, сообщили в пресс-службе правительства.Совместное заседание региональных оргкомитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске прошло во вторник 26 октября. Мировое событие стартует уже 26 декабря 2022 года. Власти соседних регионов договорились, что просубсидируют дополнительные рейсы для авиасообщения между городами."Правительство Омской области совместно с авиакомпанией S7 Airlines занимается организацией для болельщиков и гостей как минимум трех дополнительных регулярных рейсов между Омском и Новосибирском", - сообщили в пресс-службе облправительства.Двум регионам для запуска дополнительных рейсов нужно обеспечить софинансирование. Омская область предусмотрит необходимую сумму в бюджете, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион также готов выделить средства на эти цели.

https://ria.ru/20210720/aviareysya-1741981443.html

https://ria.ru/20210602/rosturizm-1735263921.html

новосибирская область

омск

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новосибирская область, омск, новосибирск, s7 airlines, андрей травников