https://ria.ru/20211027/razvitie-1756502514.html

Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию

Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию - РИА Новости, 27.10.2021

Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию

Россия поддерживает принятие заявления по устойчивому развитию по итогам Восточноазиатского саммита, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:10

2021-10-27T15:10

2021-10-27T15:31

в мире

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754578057_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_8853a2168412c1682623d198e9c0f598.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия поддерживает принятие заявления по устойчивому развитию по итогам Восточноазиатского саммита, заявил президент России Владимир Путин."Поддерживаем также предложение принять по итогам нашего саммита заявление об устойчивом восстановлении. Упомянутые в нем приоритеты, касающиеся борьбы с изменением климата, поощрения инноваций в областях декарбонизации, развития технологий и отраслей с низким уровнем выбросов, действительно, требуют от всех нас слаженного, коллегиального взаимодействия", - сказал Путин в ходе Восточноазиатского саммита.

https://ria.ru/20210921/razvitie-1751146356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, россия