https://ria.ru/20211027/razvitie-1756502514.html
Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию
Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию - РИА Новости, 27.10.2021
Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию
Россия поддерживает принятие заявления по устойчивому развитию по итогам Восточноазиатского саммита, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:10
2021-10-27T15:10
2021-10-27T15:31
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия поддерживает принятие заявления по устойчивому развитию по итогам Восточноазиатского саммита, заявил президент России Владимир Путин."Поддерживаем также предложение принять по итогам нашего саммита заявление об устойчивом восстановлении. Упомянутые в нем приоритеты, касающиеся борьбы с изменением климата, поощрения инноваций в областях декарбонизации, развития технологий и отраслей с низким уровнем выбросов, действительно, требуют от всех нас слаженного, коллегиального взаимодействия", - сказал Путин в ходе Восточноазиатского саммита.
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в мире, владимир путин, россия
15:10 27.10.2021 (обновлено: 15:31 27.10.2021)
Путин поддержал идею принять заявление по устойчивому развитию
Путин поддержал принятие заявления по устойчивому развитию на Восточноазиатском саммите