https://ria.ru/20211027/razoruzhenie-1756415993.html

Эксперт: Китай не присоединится к переговорам России и США по разоружению

Эксперт: Китай не присоединится к переговорам России и США по разоружению - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперт: Китай не присоединится к переговорам России и США по разоружению

Китай никогда не присоединится к трехстороннему диалогу с РФ и США по разоружению, так как размеры его арсенала несоизмеримо малы в сравнении с тем количеством... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T07:34

2021-10-27T07:34

2021-10-27T07:34

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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай никогда не присоединится к трехстороннему диалогу с РФ и США по разоружению, так как размеры его арсенала несоизмеримо малы в сравнении с тем количеством ядерного оружия, которым обладают Москва и Вашингтон, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.По ее словам, в таких условиях присоединение к трехстороннему соглашению с Россией и США будет не совсем справедливо по отношению к Китаю.Вместе с тем она подчеркнула, что Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым, и изменить эту политику не так-то просто.Аналитик также указала, что основная логика ядерного сдерживания остается прежней и количество в ней не имеет большого значения, ровно, как увеличение и сокращение арсенала, так как даже малое количество ядерного оружия будет достаточно для сдерживания противника, обладающего намного большим арсеналом.

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в мире, сша, китай, россия