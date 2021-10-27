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В Алтайском крае введут QR-коды для посещения ТЦ
В Алтайском крае введут QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 27.10.2021
В Алтайском крае введут QR-коды для посещения ТЦ
Систему QR-кодов вводят в Алтайском крае с 30 октября для посещения торговых центров, с 15 ноября - фитнес-клубов, бассейнов, театров, санаториев, кафе и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:01
2021-10-27T10:14
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Систему QR-кодов вводят в Алтайском крае с 30 октября для посещения торговых центров, с 15 ноября - фитнес-клубов, бассейнов, театров, санаториев, кафе и ресторанов, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Виктора Томенко."Губернатор Виктор Томенко сегодня, 27 октября, подписал изменения в указ №44, предусматривающие новые ограничительные мероприятия на территории Алтайского края. С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также… действующего QR-кода, полученного на "Госуслугах", которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе", - говорится в сообщении.Допуск разрешён также при наличии действующего QR-кода, которым подтверждается то, что граждане перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний от вакцинации против COVID-19, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа."А с 15 ноября документы, обозначенные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос)", - уточняют в пресс-службе.При этом ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Однако с 30 октября по 7 ноября им запретят посещать торговые центры без совершеннолетних сопровождающих."Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства РФ", - говорится в сообщении.
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общество, алтайский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, виктор томенко
10:01 27.10.2021 (обновлено: 10:14 27.10.2021)
 
В Алтайском крае введут QR-коды для посещения ТЦ

В Алтайском крае введут QR-коды для посещения торговых центров с 30 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Систему QR-кодов вводят в Алтайском крае с 30 октября для посещения торговых центров, с 15 ноября - фитнес-клубов, бассейнов, театров, санаториев, кафе и ресторанов, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Виктора Томенко.
"Губернатор Виктор Томенко сегодня, 27 октября, подписал изменения в указ №44, предусматривающие новые ограничительные мероприятия на территории Алтайского края. С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также… действующего QR-кода, полученного на "Госуслугах", которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе", - говорится в сообщении.
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Допуск разрешён также при наличии действующего QR-кода, которым подтверждается то, что граждане перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний от вакцинации против COVID-19, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.
"А с 15 ноября документы, обозначенные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос)", - уточняют в пресс-службе.
При этом ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Однако с 30 октября по 7 ноября им запретят посещать торговые центры без совершеннолетних сопровождающих.
"Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства РФ", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоАлтайский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Виктор Томенко
 
 
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