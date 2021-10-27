https://ria.ru/20211027/putin-1756424553.html
Путин назвал Россию страной колоссальных возможностей для молодежи
Путин назвал Россию страной колоссальных возможностей для молодежи - РИА Новости, 27.10.2021
Путин назвал Россию страной колоссальных возможностей для молодежи
Президент России Владимир Путин поприветствовал студентов "Я – профессионал" по случаю начала пятого сезона Всероссийской олимпиады и отметил, что для... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:40
2021-10-27T09:40
2021-10-27T09:40
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал студентов "Я – профессионал" по случаю начала пятого сезона Всероссийской олимпиады и отметил, что для инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что за время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям людям проявить себя, продемонстрировать способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов."Для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что поучаствовать в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов России, так как для каждого открыто широкое поле деятельности."Надо только не бояться трудностей, смело идти вперёд, к заветной цели. Убеждён, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы обязательно будут востребованы и в дальнейшем", - подчеркнул глава государства.
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общество, владимир путин, россия
Путин назвал Россию страной колоссальных возможностей для молодежи
Путин назвал Россию страной колоссальных возможностей для инициативной молодежи
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал студентов "Я – профессионал" по случаю начала пятого сезона Всероссийской олимпиады и отметил, что для инициативной молодёжи Россия
всегда будет страной колоссальных возможностей, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Путин отметил, что за время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям людям проявить себя, продемонстрировать способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов.
"Для трудолюбивой, инициативной молодёжи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что поучаствовать в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов России, так как для каждого открыто широкое поле деятельности.
"Надо только не бояться трудностей, смело идти вперёд, к заветной цели. Убеждён, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы обязательно будут востребованы и в дальнейшем", - подчеркнул глава государства.