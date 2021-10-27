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Туризм
https://ria.ru/20211027/puteshestviya-1756192424.html
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху - РИА Новости, 27.10.2021
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:50
2021-10-27T03:50
туризм
зима (время года)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что большинство (85 процентов) из них желают устроить себе зимнее путешествие.Более половины (51 процент) опрошенных предпочитают спокойное времяпрепровождение, 49 процентов — активное. При этом размеренный зимний отдых чаще всего хотят провести на природе.Из спортивных занятий наиболее интересно катание на лыжах (69 процентов) и в меньшей степени — на сноуборде (31 процент).Практически все респонденты (91 процент) мечтают отправиться в "настоящую зимнюю сказку". Появившиеся недорогие билеты на предстоящий сезон станут поводом для организации отпуска для 97 процентов путешественников.
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зима (время года), новости - туризм, туризм
03:50 27.10.2021
 
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху

Зимой туристы мечтают провести отпуск на природе и оказаться "в настоящей зимней сказке"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы возле храма Василия Блаженного в Москве
Туристы возле храма Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что большинство (85 процентов) из них желают устроить себе зимнее путешествие.
Более половины (51 процент) опрошенных предпочитают спокойное времяпрепровождение, 49 процентов — активное. При этом размеренный зимний отдых чаще всего хотят провести на природе.
Из спортивных занятий наиболее интересно катание на лыжах (69 процентов) и в меньшей степени — на сноуборде (31 процент).
Практически все респонденты (91 процент) мечтают отправиться в "настоящую зимнюю сказку".
Появившиеся недорогие билеты на предстоящий сезон станут поводом для организации отпуска для 97 процентов путешественников.
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