https://ria.ru/20211027/puteshestviya-1756192424.html
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху - РИА Новости, 27.10.2021
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:50
2021-10-27T03:50
2021-10-27T03:50
туризм
зима (время года)
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598960950_0:213:3215:2021_1920x0_80_0_0_fbdd6d39b323c1c50c21c79d27f4b22b.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что большинство (85 процентов) из них желают устроить себе зимнее путешествие.Более половины (51 процент) опрошенных предпочитают спокойное времяпрепровождение, 49 процентов — активное. При этом размеренный зимний отдых чаще всего хотят провести на природе.Из спортивных занятий наиболее интересно катание на лыжах (69 процентов) и в меньшей степени — на сноуборде (31 процент).Практически все респонденты (91 процент) мечтают отправиться в "настоящую зимнюю сказку". Появившиеся недорогие билеты на предстоящий сезон станут поводом для организации отпуска для 97 процентов путешественников.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598960950_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_b60397c99972b60d2fca7b9575344364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зима (время года), новости - туризм, туризм
Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху
Зимой туристы мечтают провести отпуск на природе и оказаться "в настоящей зимней сказке"
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что большинство (85 процентов) из них желают устроить себе зимнее путешествие.
Более половины (51 процент) опрошенных предпочитают спокойное времяпрепровождение, 49 процентов — активное. При этом размеренный зимний отдых чаще всего хотят провести на природе.
Из спортивных занятий наиболее интересно катание на лыжах (69 процентов) и в меньшей степени — на сноуборде (31 процент).
Практически все респонденты (91 процент) мечтают отправиться в "настоящую зимнюю сказку".
Появившиеся недорогие билеты на предстоящий сезон станут поводом для организации отпуска для 97 процентов путешественников.