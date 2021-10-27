https://ria.ru/20211027/puteshestviya-1756192424.html

Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху

Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху - РИА Новости, 27.10.2021

Туристы рассказали, как готовятся к зимнему отдыху

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T03:50

2021-10-27T03:50

2021-10-27T03:50

туризм

зима (время года)

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как хотели бы провести отпуск в зимние месяцы и куда планируют отправиться, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что большинство (85 процентов) из них желают устроить себе зимнее путешествие.Более половины (51 процент) опрошенных предпочитают спокойное времяпрепровождение, 49 процентов — активное. При этом размеренный зимний отдых чаще всего хотят провести на природе.Из спортивных занятий наиболее интересно катание на лыжах (69 процентов) и в меньшей степени — на сноуборде (31 процент).Практически все респонденты (91 процент) мечтают отправиться в "настоящую зимнюю сказку". Появившиеся недорогие билеты на предстоящий сезон станут поводом для организации отпуска для 97 процентов путешественников.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зима (время года), новости - туризм, туризм