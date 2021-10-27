https://ria.ru/20211027/produkty-1756591155.html
Названы три продукта, от которых нужно отказаться
Названы три самых опасных продукта для кишечника - РИА Новости, 27.10.2021
Названы три продукта, от которых нужно отказаться
Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, следует придерживаться средиземноморской диеты и избегать ряд опасных продуктов, считает... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:27
2021-10-27T22:27
2021-10-27T22:27
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, следует придерживаться средиземноморской диеты и избегать ряд опасных продуктов, считает немецкий врач Томас Фрилинг. Своими рекомендациями он поделился с читателями Focus.В стоп-лист вредной пищи медик включил сахар. Специалист объяснил, что в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий. Далее в перечне идут соленые, копченые и колбасные изделия."Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю", — пояснил Фрилинг.Кроме того, он напомнил и "плохих" жирах: они содержатся, например, в майонезе, маргарине и свином сале.В то же время врач составил перечень полезной пищи. Первое место в нем заняли бобы и овощи — в них содержатся балластные вещества — такие, как клетчатка. Далее идут богатые инулином бананы, источник ненасыщенных жирных кислот — рыба, фруктовые пюре, содержащие пектин, а также картофель в мундире и серый хлеб.
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общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
Названы три самых опасных продукта для кишечника
Немецкий врач Фрилинг назвал три самых вредных продукта
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, следует придерживаться средиземноморской диеты и избегать ряд опасных продуктов, считает немецкий врач Томас Фрилинг. Своими рекомендациями он поделился с читателями Focus
.
В стоп-лист вредной пищи медик включил сахар. Специалист объяснил, что в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий. Далее в перечне идут соленые, копченые и колбасные изделия.
"Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю", — пояснил Фрилинг.
Кроме того, он напомнил и "плохих" жирах: они содержатся, например, в майонезе, маргарине и свином сале.
В то же время врач составил перечень полезной пищи. Первое место в нем заняли бобы и овощи — в них содержатся балластные вещества — такие, как клетчатка. Далее идут богатые инулином бананы, источник ненасыщенных жирных кислот — рыба, фруктовые пюре, содержащие пектин, а также картофель в мундире и серый хлеб.