Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/prisyazhnye-1756582172.html
Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой
Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой - РИА Новости, 27.10.2021
Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:57
2021-10-27T21:35
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
калининград
леонид рошаль
московский областной суд
генеральная прокуратура рф
калининградский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756446347_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_88d91bb96d68728efba722ae0dbad67b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Московского областного суда изменить… изменить срок ареста на 3 января 2022 года, в остальной части оставить постановление без изменений", - огласила решение судебная коллегия.Московский областной суд 4 октября арестовал врачей на срок до 4 января. Их поместили в женский следственный изолятор в столичных Печатниках.Обвиняемые участвовали в слушании с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО. Их защитники настаивали на отмене решения Мособлсуда, ссылаясь на допущенные им значительные нарушения. Кроме того, утверждения о том, что женщины могли скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, не были подкреплены какими-либо доказательствами, отмечалось в апелляционных жалобах."Отбор присяжных может проходить даже не один год, на первый отбор не явился ни один присяжный. При этом у Белой в Калининграде остался несовершеннолетний ребенок, который фактически остался без опеки родителей, так как Белая разведена с супругом, он проживает в другом городе. Она из СИЗО никак не сможет участвовать в его воспитании", - подчеркнул адвокат Антон Загаренко.Письма в поддержку обвиняемых направили в суд несколько объединений медиков. Личные поручительства подписали именитые врачи, среди которых Леонид Рошаль. Представитель Генпрокуратуры РФ возражала против их приобщения, так как "нет подтверждений, что эти люди самостоятельно написали данные поручительства". Тем не менее, суд их приобщил и изучил.В суде в качестве свидетельницы была допрошена Наталья Захаренко - владелица московской квартиры, которая готова была предоставить её Сушкевич для домашнего ареста. При этом женщина ранее не была знакома с обвиняемыми. "Я работаю врачом, заведующим отделением, знаю эту ситуацию, у меня есть желание предоставить квартиру, есть такая возможность", - заявила она перед коллегией.Адвокаты попросили суд избрать Белой и Сушкевич меру пресечения, не связанную с содержанием в следственном изоляторе. Против были представительница потерпевших, сообщавшая, что Белая пользовалась служебным положением для оказания давления на свидетелей, а также прокурор. Последняя заявила, что преступление является особо тяжким, основания для избрания меры пресечения подтверждаются фактами, а доводы защитников "не заслуживают внимания".По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
https://ria.ru/20201216/otsenka-1589559642.html
https://ria.ru/20210915/sud-1750226903.html
https://ria.ru/20201212/roshal-1588893583.html
московская область (подмосковье)
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756446347_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_af2319e95581d7ab19534041d1ff203b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, калининград, леонид рошаль, московский областной суд, генеральная прокуратура рф, калининградский областной суд
20:57 27.10.2021 (обновлено: 21:35 27.10.2021)
 
Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой

Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТрансляция заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца
Трансляция заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Московского областного суда изменить… изменить срок ареста на 3 января 2022 года, в остальной части оставить постановление без изменений", - огласила решение судебная коллегия.
Московский областной суд 4 октября арестовал врачей на срок до 4 января. Их поместили в женский следственный изолятор в столичных Печатниках.
Обвиняемые участвовали в слушании с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО. Их защитники настаивали на отмене решения Мособлсуда, ссылаясь на допущенные им значительные нарушения. Кроме того, утверждения о том, что женщины могли скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, не были подкреплены какими-либо доказательствами, отмечалось в апелляционных жалобах.
"Отбор присяжных может проходить даже не один год, на первый отбор не явился ни один присяжный. При этом у Белой в Калининграде остался несовершеннолетний ребенок, который фактически остался без опеки родителей, так как Белая разведена с супругом, он проживает в другом городе. Она из СИЗО никак не сможет участвовать в его воспитании", - подчеркнул адвокат Антон Загаренко.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 18:17
СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"
Письма в поддержку обвиняемых направили в суд несколько объединений медиков. Личные поручительства подписали именитые врачи, среди которых Леонид Рошаль. Представитель Генпрокуратуры РФ возражала против их приобщения, так как "нет подтверждений, что эти люди самостоятельно написали данные поручительства". Тем не менее, суд их приобщил и изучил.
В суде в качестве свидетельницы была допрошена Наталья Захаренко - владелица московской квартиры, которая готова была предоставить её Сушкевич для домашнего ареста. При этом женщина ранее не была знакома с обвиняемыми. "Я работаю врачом, заведующим отделением, знаю эту ситуацию, у меня есть желание предоставить квартиру, есть такая возможность", - заявила она перед коллегией.
Адвокаты попросили суд избрать Белой и Сушкевич меру пресечения, не связанную с содержанием в следственном изоляторе. Против были представительница потерпевших, сообщавшая, что Белая пользовалась служебным положением для оказания давления на свидетелей, а также прокурор. Последняя заявила, что преступление является особо тяжким, основания для избрания меры пресечения подтверждаются фактами, а доводы защитников "не заслуживают внимания".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:27
Суд в Москве не стал арестовывать врача по делу о торговле детьми
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 11:36
Рошаль прокомментировал вердикт по делу калининградских врачей
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКалининградЛеонид РошальМосковский областной судГенеральная прокуратура РФКалининградский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом