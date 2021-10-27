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Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой

Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой - РИА Новости, 27.10.2021

Суд признал законным арест калининградских врачей Сушкевич и Белой

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:57

2021-10-27T20:57

2021-10-27T21:35

происшествия

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калининградский областной суд

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным заключение под стражу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Московского областного суда изменить… изменить срок ареста на 3 января 2022 года, в остальной части оставить постановление без изменений", - огласила решение судебная коллегия.Московский областной суд 4 октября арестовал врачей на срок до 4 января. Их поместили в женский следственный изолятор в столичных Печатниках.Обвиняемые участвовали в слушании с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО. Их защитники настаивали на отмене решения Мособлсуда, ссылаясь на допущенные им значительные нарушения. Кроме того, утверждения о том, что женщины могли скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, не были подкреплены какими-либо доказательствами, отмечалось в апелляционных жалобах."Отбор присяжных может проходить даже не один год, на первый отбор не явился ни один присяжный. При этом у Белой в Калининграде остался несовершеннолетний ребенок, который фактически остался без опеки родителей, так как Белая разведена с супругом, он проживает в другом городе. Она из СИЗО никак не сможет участвовать в его воспитании", - подчеркнул адвокат Антон Загаренко.Письма в поддержку обвиняемых направили в суд несколько объединений медиков. Личные поручительства подписали именитые врачи, среди которых Леонид Рошаль. Представитель Генпрокуратуры РФ возражала против их приобщения, так как "нет подтверждений, что эти люди самостоятельно написали данные поручительства". Тем не менее, суд их приобщил и изучил.В суде в качестве свидетельницы была допрошена Наталья Захаренко - владелица московской квартиры, которая готова была предоставить её Сушкевич для домашнего ареста. При этом женщина ранее не была знакома с обвиняемыми. "Я работаю врачом, заведующим отделением, знаю эту ситуацию, у меня есть желание предоставить квартиру, есть такая возможность", - заявила она перед коллегией.Адвокаты попросили суд избрать Белой и Сушкевич меру пресечения, не связанную с содержанием в следственном изоляторе. Против были представительница потерпевших, сообщавшая, что Белая пользовалась служебным положением для оказания давления на свидетелей, а также прокурор. Последняя заявила, что преступление является особо тяжким, основания для избрания меры пресечения подтверждаются фактами, а доводы защитников "не заслуживают внимания".По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.

https://ria.ru/20201216/otsenka-1589559642.html

https://ria.ru/20210915/sud-1750226903.html

https://ria.ru/20201212/roshal-1588893583.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, калининград, леонид рошаль, московский областной суд, генеральная прокуратура рф, калининградский областной суд