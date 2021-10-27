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ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ
ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ - РИА Новости, 27.10.2021
ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ
ПСБ расширил возможности приложения ПСБ Бизнес Пэй, который теперь позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:23
2021-10-27T16:23
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. ПСБ расширил возможности приложения ПСБ Бизнес Пэй, который теперь позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать бесконтактные платежи по технологии SoftPOS, но и автоматически передавать необходимые данные в налоговую службу, сообщает пресс-служба банка.Мобильное приложение с полной интеграцией эквайринга и онлайн-кассы соответствует всем требованиям законодательства в сфере расчетов между продавцом и покупателем, не требует специального кассового оборудования и экономит время при совершении оплаты. В личном кабинете предпринимателям также доступен полный товароучет и анализ всех платежно-расходных операций. "Уже больше 2000 предпринимателей активно используют ПСБ Бизнес Пэй для приема бесконтактных платежей. Это технологичное и своевременное решение, которое в период пандемии стало особенно востребовано нашими клиентами. Поэтому, продолжая расширять функционал этого продукта, мы полностью интегрировали онлайн-кассу в эквайринг, чтобы сделать прием платежей еще более удобным. Бизнесмены могут принимать оплату в любой точке России — нет никакой привязки к местонахождению терминала. Система подходит, например, для продажи товаров навынос и доставку, позволяя вести бизнес с соблюдением всех требований законодательства и, что сегодня особенно актуально, позволяя компаниям продолжать работу в условиях новых ограничений", — отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, слова которого приводит пресс-служба.При использовании сервиса продавцу достаточно совершить операцию оплаты, а технология уже автоматически будет фискализировать чеки и передавать данные в налоговую службу через интернет. Покупателю же чек отправляется на телефон, e-mail, любой мессенджер.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, банки, псб (банк псб)
16:23 27.10.2021
 

ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. ПСБ расширил возможности приложения ПСБ Бизнес Пэй, который теперь позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать бесконтактные платежи по технологии SoftPOS, но и автоматически передавать необходимые данные в налоговую службу, сообщает пресс-служба банка.
Мобильное приложение с полной интеграцией эквайринга и онлайн-кассы соответствует всем требованиям законодательства в сфере расчетов между продавцом и покупателем, не требует специального кассового оборудования и экономит время при совершении оплаты. В личном кабинете предпринимателям также доступен полный товароучет и анализ всех платежно-расходных операций.
"Уже больше 2000 предпринимателей активно используют ПСБ Бизнес Пэй для приема бесконтактных платежей. Это технологичное и своевременное решение, которое в период пандемии стало особенно востребовано нашими клиентами. Поэтому, продолжая расширять функционал этого продукта, мы полностью интегрировали онлайн-кассу в эквайринг, чтобы сделать прием платежей еще более удобным. Бизнесмены могут принимать оплату в любой точке России — нет никакой привязки к местонахождению терминала. Система подходит, например, для продажи товаров навынос и доставку, позволяя вести бизнес с соблюдением всех требований законодательства и, что сегодня особенно актуально, позволяя компаниям продолжать работу в условиях новых ограничений", — отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов, слова которого приводит пресс-служба.
При использовании сервиса продавцу достаточно совершить операцию оплаты, а технология уже автоматически будет фискализировать чеки и передавать данные в налоговую службу через интернет. Покупателю же чек отправляется на телефон, e-mail, любой мессенджер.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 14:28
ПСБ запустил личный кабинет для управления торговым эквайрингом
 
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