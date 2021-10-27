https://ria.ru/20211027/pozhar-1756484690.html

Младенец погиб при пожаре в доме в Тамбовской области

Младенец погиб при пожаре в доме в Тамбовской области - РИА Новости, 27.10.2021

Младенец погиб при пожаре в доме в Тамбовской области

Младенец погиб, а еще двое детей спаслись в среду из загоревшегося дома в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:03

2021-10-27T14:03

2021-10-27T14:03

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Младенец погиб, а еще двое детей спаслись в среду из загоревшегося дома в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона.По данным следственного управления СК РФ по Тамбовской области, пожар в доме в поселке Лесохимучасток Мичуринского района, в котором проживала многодетная семья, произошел около восьми утра. В этот момент в доме находились трое детей 2016, 2017 и 2020 годов рождения. "Двое старших детей сумели выбраться из горящего дома, младший ребенок погиб на месте", - сообщает релиз.По данным следствия, родителей в момент возгорания дома не было. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неисправности электропроводки.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html

тамбовская область

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2021

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происшествия, тамбовская область