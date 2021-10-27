https://ria.ru/20211027/posol-1756408517.html

Сенат утвердил нового посла США в Турции на фоне дипломатического скандала

Сенат утвердил нового посла США в Турции на фоне дипломатического скандала - РИА Новости, 27.10.2021

Сенат утвердил нового посла США в Турции на фоне дипломатического скандала

Американские сенаторы утвердили назначение своего бывшего коллеги Джеффа Флейка послом США в Турцию, сообщила пресс-служба палаты. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T01:09

2021-10-27T01:09

2021-10-27T01:09

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американские сенаторы утвердили назначение своего бывшего коллеги Джеффа Флейка послом США в Турцию, сообщила пресс-служба палаты.Одобрение кандидатуры состоялось после урегулирования дипломатического скандала, связанного с намерением турецкого лидера Тайипа Эрдогана выслать из страны десять иностранных послов, включая американского.Флейк, сторонник президента США Джо Байдена, представлял родной штат сначала в нижней палате конгресса, а затем в сенате в 2001-2019 годах.Ранее Эрдоган пригрозил объявить персонами нон грата десять послов, которые выступили в защиту арестованного правозащитника Османа Кавала. От своего намерения турецкий президент отказался после того, как посольства заверили власти Турции в приверженности принципу невмешательства во внутренние дела страны пребывания.Среди прочих утвержденных кандидатур - Синди Маккейн, вдова сенатора-республиканца Джона Маккейна, предложенная на пост представителя США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Утверждение послов - нечастое событие в нынешнем составе сената, где республиканцы саботируют многие кадровые решения Байдена.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/erdogan-1756211948.html

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в мире, сша, оон, турция, джо байден