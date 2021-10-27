https://ria.ru/20211027/posledstvie-1756536606.html
"Люди теряют память". Названо долгосрочное последствие COVID-19
Ученые назвали долгосрочное последствие коронавирусной инфекции - РИА Новости, 27.10.2021
"Люди теряют память". Названо долгосрочное последствие COVID-19
Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом JAMA Network Open. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:28
2021-10-27T17:28
2021-10-27T21:10
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом JAMA Network Open.Специалисты осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке. При этом у участников эксперимента обязательно исключили деменцию.В ходе обследования у 24% людей, переболевших COVID-19, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию, отметили ученые.Госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем перенесшие инфекцию в легкой форме, испытывали проблемы с вниманием и исполнительностью, а также скоростью выполнения умственной задачи. Кроме того, им было сложнее придумать слова по определенным критериям. Во время эксперимента их просили назвать слова на букву "С" или, например, перечислить каких-нибудь животных, говорится в статье.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html
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общество, сша, коронавирус covid-19
17:28 27.10.2021 (обновлено: 21:10 27.10.2021)
Ученые назвали долгосрочное последствие коронавирусной инфекции
Ученые назвали потерю памяти долгосрочным последствием коронавирусной инфекции
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости
. Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом JAMA Network Open
.
Специалисты осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке
. При этом у участников эксперимента обязательно исключили деменцию.
В ходе обследования у 24% людей, переболевших COVID-19, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию, отметили ученые.
Госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем перенесшие инфекцию в легкой форме, испытывали проблемы с вниманием и исполнительностью, а также скоростью выполнения умственной задачи. Кроме того, им было сложнее придумать слова по определенным критериям. Во время эксперимента их просили назвать слова на букву "С" или, например, перечислить каких-нибудь животных, говорится в статье.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.