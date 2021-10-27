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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/porazhenie-1756590545.html
Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад
Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад - РИА Новости, 27.10.2021
Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад
Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения, заявил президент Сирии Башар Асад. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:21
2021-10-27T22:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
сирия
ирак
афганистан
башар асад
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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения, заявил президент Сирии Башар Асад."Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке... будут новые войны и поражения", - сказал Асад, выступая перед офицерами - выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии.Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба президентского дворца.Сирийский лидер отметил, что начиная с 2011 года страна потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, однако "политическая война" против нее была не в пример "опаснее традиционной". Тем не менее, указал Асад, армия сохранилась благодаря вере народа в ее защищающую силу."До скорой встречи на полях сражений", - сказал президент Сирии, обращаясь к присутствующим по завершению своего выступления.В начале августа талибы в Афганистане активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756428398.html
сша
сирия
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в мире, сша, сирия, ирак, афганистан, башар асад
22:21 27.10.2021
 
Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад: поражение США в Афганистане повлечет за собой новые войны

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости
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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке... будут новые войны и поражения", - сказал Асад, выступая перед офицерами - выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии.
Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба президентского дворца.
Сирийский лидер отметил, что начиная с 2011 года страна потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, однако "политическая война" против нее была не в пример "опаснее традиционной". Тем не менее, указал Асад, армия сохранилась благодаря вере народа в ее защищающую силу.
"До скорой встречи на полях сражений", - сказал президент Сирии, обращаясь к присутствующим по завершению своего выступления.
В начале августа талибы в Афганистане активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 10:07
США хотят переключить внимание с Афганистана на Иран, заявил эксперт
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАСирияИракАфганистанБашар Асад
 
 
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