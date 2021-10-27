https://ria.ru/20211027/porazhenie-1756590545.html

Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад

Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад - РИА Новости, 27.10.2021

Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад

Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения, заявил президент Сирии Башар Асад. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T22:21

2021-10-27T22:21

2021-10-27T22:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

сирия

ирак

афганистан

башар асад

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БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения, заявил президент Сирии Башар Асад."Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке... будут новые войны и поражения", - сказал Асад, выступая перед офицерами - выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии.Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба президентского дворца.Сирийский лидер отметил, что начиная с 2011 года страна потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, однако "политическая война" против нее была не в пример "опаснее традиционной". Тем не менее, указал Асад, армия сохранилась благодаря вере народа в ее защищающую силу."До скорой встречи на полях сражений", - сказал президент Сирии, обращаясь к присутствующим по завершению своего выступления.В начале августа талибы в Афганистане активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20211027/afganistan-1756428398.html

сша

сирия

ирак

афганистан

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в мире, сша, сирия, ирак, афганистан, башар асад