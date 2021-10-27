Поражение США в Афганистане спровоцирует новые войны, заявил Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад: поражение США в Афганистане повлечет за собой новые войны
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Поражение США в Афганистане и Ираке повлечет за собой новые войны и новые поражения, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке... будут новые войны и поражения", - сказал Асад, выступая перед офицерами - выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии.
Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба президентского дворца.
Сирийский лидер отметил, что начиная с 2011 года страна потеряла в войне десятки тысяч погибшими и ранеными, однако "политическая война" против нее была не в пример "опаснее традиционной". Тем не менее, указал Асад, армия сохранилась благодаря вере народа в ее защищающую силу.
"До скорой встречи на полях сражений", - сказал президент Сирии, обращаясь к присутствующим по завершению своего выступления.
В начале августа талибы в Афганистане активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.