https://ria.ru/20211027/polyaki-1756516329.html

Поляки не захотели лезть в газовую петлю с остальной Европой

"Будем греться песнями": поляки обиделись на ЕС из-за газовой петли на шее - РИА Новости, 27.10.2021

Поляки не захотели лезть в газовую петлю с остальной Европой

Читатели польского издания Interia прокомментировали статью о неудачной энергетической политике Евросоюза, которая привела к "зависимости" от России. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:04

2021-10-27T16:04

2021-10-27T17:30

азия

москва

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

газпром

турецкий поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали статью о неудачной энергетической политике Евросоюза, которая привела к "зависимости" от России.Автор материала, в частности, призвал Брюссель пересмотреть стратегию во избежание ежегодного повторения подобных кризисов. Он подчеркнул, что Москва давно готовилась к такому развитию событий и казавшиеся ранее "бессмысленными" газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" могут стать незаменимыми для Европы. Это, по его мнению, создает серьезную угрозу, в частности для Польши и стран Балтии.Многие пользователи посчитали, что нынешний газовый кризис — следствие климатических мечтаний Брюсселя, которые далеки от реальности."С чьей точки зрения газопроводы в Балтийском и Черном море были "бессмысленными"? Пожалуй, не с точки зрения покупателей, охотно подписывавших контракты. "Бессмысленными" они кажутся Польше и Украине, которые устраивают аукционы на транзитные мощности, но никто не хочет в них участвовать", — отметил Dyzio."Как обычно, во всем виноваты русские, а не идиот из Брюсселя, который или не знает, что делает, или заинтересован в том, чтобы разрушить экономику стран ЕС. Только полный дурак не воспользовался бы такой ситуацией. Попадите в газовую зависимость от янки, тогда увидите, какие это "хорошие люди", — предупредил Grr."Подозреваю, что все больше людей начнет видеть в Евросоюзе из-за его действий организацию, которая принимает глупые решения. В конце концов несколько стран решат, что так больше продолжаться не может, и это станет началом конца ЕС", — выразил мнение F-40."Прекрасно Путин обдурил леваков из евроколхоза", — подытожили читатели.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html

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азия, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром, турецкий поток, северный поток — 2, россия