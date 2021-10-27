16:04 27.10.2021 (обновлено: 17:30 27.10.2021)
"Будем греться песнями": поляки обиделись на ЕС из-за газовой петли на шее
Читатели Interia обвинили Брюссель в затягивании газовой петли на шее Европы
Автор материала, в частности, призвал Брюссель пересмотреть стратегию во избежание ежегодного повторения подобных кризисов. Он подчеркнул, что Москва давно готовилась к такому развитию событий и казавшиеся ранее "бессмысленными" газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" могут стать незаменимыми для Европы. Это, по его мнению, создает серьезную угрозу, в частности для Польши и стран Балтии.
Многие пользователи посчитали, что нынешний газовый кризис — следствие климатических мечтаний Брюсселя, которые далеки от реальности.
"С чьей точки зрения газопроводы в Балтийском и Черном море были "бессмысленными"? Пожалуй, не с точки зрения покупателей, охотно подписывавших контракты. "Бессмысленными" они кажутся Польше и Украине, которые устраивают аукционы на транзитные мощности, но никто не хочет в них участвовать", — отметил Dyzio.
"Как обычно, во всем виноваты русские, а не идиот из Брюсселя, который или не знает, что делает, или заинтересован в том, чтобы разрушить экономику стран ЕС. Только полный дурак не воспользовался бы такой ситуацией. Попадите в газовую зависимость от янки, тогда увидите, какие это "хорошие люди", — предупредил Grr.
"Спокойно, этой зимой мы будем согреваться при помощи пения. Запоем "Оду к радости", и всем на нервной почве станет жарко", — сыронизировал Olla 22.
"Подозреваю, что все больше людей начнет видеть в Евросоюзе из-за его действий организацию, которая принимает глупые решения. В конце концов несколько стран решат, что так больше продолжаться не может, и это станет началом конца ЕС", — выразил мнение F-40.
"Прекрасно Путин обдурил леваков из евроколхоза", — подытожили читатели.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
25 октября, 18:10Госдеп потребовал от России поставить газ в Европу сверх контракта