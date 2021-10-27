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Польша разорвала договор с Россией и нелепо оправдалась водкой
В Польше возмутились закрытием приграничного движения с Россией из-за водки - РИА Новости, 27.10.2021
Польша разорвала договор с Россией и нелепо оправдалась водкой
Министерство иностранных дел Польши назвало неожиданную причину приостановки соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией, пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:34
2021-10-27T15:51
варшава
москва
мид польши
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши назвало неожиданную причину приостановки соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией, пишет Gazeta Wyborcza.Журналисты направили запрос во внешнеполитическое ведомство, чтобы выяснить перспективы документа, обосновав это убытками, которые Варшава терпит без него. В МИД ответили, что действие договора приостановили "в связи с интересами государственной безопасности", но также из-за "злоупотреблений в торговле подакцизными товарами". Если первую причину озвучивают не в первый раз, то вторая стала новой и возмутила, в частности, польского сенатора Ежи Вчислу."Хотелось бы узнать масштаб этих злоупотреблений. Я его не знаю, правительство ни разу не обнародовало данных на эту тему", — подчеркнул политик, отметив, что если нарушения и случались, то точно не в значительном объеме.Вчисла также заявил, что приграничное население "и так наказано тем, что живет на периферии", а различия в ценах между двумя странами были для них определенной компенсацией. По его мнению, россияне приносили Польше серьезный доход (в 2015 году он составил порядка 69,8 миллиона евро), но власти решили заморозить соглашение, тем самым нарушив сотрудничество между обычными гражданами.В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой. Он напомнил, что в случае с Варшавой уже существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако та в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем жителям региона. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756125506.html
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варшава, москва, мид польши, сергей лавров, россия
14:34 27.10.2021 (обновлено: 15:51 27.10.2021)
 
В Польше возмутились закрытием приграничного движения с Россией из-за водки

Gazeta Wyborcza: выгодное приграничное движение с Россией закрыли из-за водки и бензина

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши назвало неожиданную причину приостановки соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией, пишет Gazeta Wyborcza.
Журналисты направили запрос во внешнеполитическое ведомство, чтобы выяснить перспективы документа, обосновав это убытками, которые Варшава терпит без него. В МИД ответили, что действие договора приостановили "в связи с интересами государственной безопасности", но также из-за "злоупотреблений в торговле подакцизными товарами". Если первую причину озвучивают не в первый раз, то вторая стала новой и возмутила, в частности, польского сенатора Ежи Вчислу.
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"Хотелось бы узнать масштаб этих злоупотреблений. Я его не знаю, правительство ни разу не обнародовало данных на эту тему", — подчеркнул политик, отметив, что если нарушения и случались, то точно не в значительном объеме.
Вчисла также заявил, что приграничное население "и так наказано тем, что живет на периферии", а различия в ценах между двумя странами были для них определенной компенсацией. По его мнению, россияне приносили Польше серьезный доход (в 2015 году он составил порядка 69,8 миллиона евро), но власти решили заморозить соглашение, тем самым нарушив сотрудничество между обычными гражданами.
В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой. Он напомнил, что в случае с Варшавой уже существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако та в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем жителям региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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