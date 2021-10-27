https://ria.ru/20211027/polsha-1756491477.html

Польша разорвала договор с Россией и нелепо оправдалась водкой

В Польше возмутились закрытием приграничного движения с Россией из-за водки - РИА Новости, 27.10.2021

Польша разорвала договор с Россией и нелепо оправдалась водкой

Министерство иностранных дел Польши назвало неожиданную причину приостановки соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией, пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:34

2021-10-27T14:34

2021-10-27T15:51

варшава

москва

мид польши

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/60/1481436053_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_8708cf2d6fd03bc271919854cb274694.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши назвало неожиданную причину приостановки соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией, пишет Gazeta Wyborcza.Журналисты направили запрос во внешнеполитическое ведомство, чтобы выяснить перспективы документа, обосновав это убытками, которые Варшава терпит без него. В МИД ответили, что действие договора приостановили "в связи с интересами государственной безопасности", но также из-за "злоупотреблений в торговле подакцизными товарами". Если первую причину озвучивают не в первый раз, то вторая стала новой и возмутила, в частности, польского сенатора Ежи Вчислу."Хотелось бы узнать масштаб этих злоупотреблений. Я его не знаю, правительство ни разу не обнародовало данных на эту тему", — подчеркнул политик, отметив, что если нарушения и случались, то точно не в значительном объеме.Вчисла также заявил, что приграничное население "и так наказано тем, что живет на периферии", а различия в ценах между двумя странами были для них определенной компенсацией. По его мнению, россияне приносили Польше серьезный доход (в 2015 году он составил порядка 69,8 миллиона евро), но власти решили заморозить соглашение, тем самым нарушив сотрудничество между обычными гражданами.В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой. Он напомнил, что в случае с Варшавой уже существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако та в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем жителям региона. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756125506.html

https://ria.ru/20211023/oruzhie-1755965266.html

варшава

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

варшава, москва, мид польши, сергей лавров, россия