ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Баталиной, Авдеева и Чудаева
Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Чудаева, Авдеева и Баталиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Ольги Баталиной и Александра Авдеева от "Единой России", а также Сергея Чудаева от "Новых людей", следует из постановлений Центризбиркома, принятых на заседании в среду.
Госдума ранее досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Чудаева ("Новые люди"), Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от "Единой России").
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"Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Карпову Анатолию Евгеньевичу", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в среду.
Также ЦИК передал вакантный мандат депутата Госдумы зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией" Юрию Петрову, и вакантный мандат кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Новые люди" Антону Ткачёву.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал Петрова, Карпова и Ткачева в качестве депутатов.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата , КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, " Новые люди " - 13.
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