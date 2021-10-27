https://ria.ru/20211027/politika-1756442709.html

ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Баталиной, Авдеева и Чудаева

ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Баталиной, Авдеева и Чудаева - РИА Новости, 27.10.2021

ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Баталиной, Авдеева и Чудаева

ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Ольги Баталиной и Александра Авдеева от "Единой России", а также Сергея Чудаева от "Новых людей", следует из... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:23

политика

александр авдеев (дипломат)

единая россия

госдума рф

лдпр

ольга баталина

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ЦИК передал вакантные депутатские мандаты Ольги Баталиной и Александра Авдеева от "Единой России", а также Сергея Чудаева от "Новых людей", следует из постановлений Центризбиркома, принятых на заседании в среду.Госдума ранее досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Чудаева ("Новые люди"), Александра Авдеева и Ольги Баталиной (от "Единой России")."Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Карпову Анатолию Евгеньевичу", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в среду.Также ЦИК передал вакантный мандат депутата Госдумы зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией" Юрию Петрову, и вакантный мандат кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Новые люди" Антону Ткачёву.Кроме того, ЦИК зарегистрировал Петрова, Карпова и Ткачева в качестве депутатов.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата , КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, " Новые люди " - 13.

https://ria.ru/20211004/teatr-1752964390.html

https://ria.ru/20211001/mandat-1752670089.html

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политика, александр авдеев (дипломат), единая россия, госдума рф, лдпр, ольга баталина, россия, партия "новые люди"