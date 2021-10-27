В Тамбовской области превышен прошлогодний рекорд сбора подсолнечника
ТАМБОВ, 27 окт – РИА Новости. В Тамбовской области собрано 920 тысяч тонн подсолнечника, что уже превышает прошлогодний рекордный показатель, уборочная кампания продолжается, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии региона на 27 октября уже собрали 920 тысяч тонн подсолнечника. Культура убрана с 89% полей, работы продолжаются.
"Промежуточный показатель урожая подсолнечника в этом году уже превысил прошлогоднюю итоговую цифру в 870 тысяч тонн, которая на тот момент тоже была рекордной. По словам специалистов, в этом году столь высокого результата удалось достичь за счет грамотного применения удобрений, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, общая посевная площадь подсолнечника в этом году на Тамбовщине превышает 456 тысяч гектаров, тогда как в 2020 году площадь была значительно ниже - 394 тысячи гектаров", - сказал представитель пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что с 2018 года сельхозпроизводители региона собирают рекордные урожаи подсолнечника – свыше 800 тысяч тонн. В 2020 году Тамбовской области удалось занять второе место в ЦФО и восьмое в России по производству семян подсолнечника.
Масложировая отрасль является одной из ведущих областей пищевой промышленности Тамбовщины. В регионе работают семь предприятий по переработке семян подсолнечника, и эти мощности ежегодно наращиваются.