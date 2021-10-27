В Тамбовской области превышен прошлогодний рекорд сбора подсолнечника

"Промежуточный показатель урожая подсолнечника в этом году уже превысил прошлогоднюю итоговую цифру в 870 тысяч тонн, которая на тот момент тоже была рекордной. По словам специалистов, в этом году столь высокого результата удалось достичь за счет грамотного применения удобрений, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, общая посевная площадь подсолнечника в этом году на Тамбовщине превышает 456 тысяч гектаров, тогда как в 2020 году площадь была значительно ниже - 394 тысячи гектаров", - сказал представитель пресс-службы.