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Тамбовская область
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В Тамбовской области превышен прошлогодний рекорд сбора подсолнечника
В Тамбовской области превышен прошлогодний рекорд сбора подсолнечника - РИА Новости, 27.10.2021
В Тамбовской области превышен прошлогодний рекорд сбора подсолнечника
уборочная кампания продолжается, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:42
2021-10-27T17:42
тамбовская область
тамбовская область
россия
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ТАМБОВ, 27 окт – РИА Новости. В Тамбовской области собрано 920 тысяч тонн подсолнечника, что уже превышает прошлогодний рекордный показатель, уборочная кампания продолжается, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии региона на 27 октября уже собрали 920 тысяч тонн подсолнечника. Культура убрана с 89% полей, работы продолжаются.В пресс-службе добавили, что с 2018 года сельхозпроизводители региона собирают рекордные урожаи подсолнечника – свыше 800 тысяч тонн. В 2020 году Тамбовской области удалось занять второе место в ЦФО и восьмое в России по производству семян подсолнечника.Масложировая отрасль является одной из ведущих областей пищевой промышленности Тамбовщины. В регионе работают семь предприятий по переработке семян подсолнечника, и эти мощности ежегодно наращиваются.
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тамбовская область, россия
17:42 27.10.2021
 

В Тамбовской области превышен прошлогодний рекорд сбора подсолнечника

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях
Цветение подсолнечника на полях - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАМБОВ, 27 окт – РИА Новости. В Тамбовской области собрано 920 тысяч тонн подсолнечника, что уже превышает прошлогодний рекордный показатель, уборочная кампания продолжается, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии региона на 27 октября уже собрали 920 тысяч тонн подсолнечника. Культура убрана с 89% полей, работы продолжаются.
"Промежуточный показатель урожая подсолнечника в этом году уже превысил прошлогоднюю итоговую цифру в 870 тысяч тонн, которая на тот момент тоже была рекордной. По словам специалистов, в этом году столь высокого результата удалось достичь за счет грамотного применения удобрений, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, общая посевная площадь подсолнечника в этом году на Тамбовщине превышает 456 тысяч гектаров, тогда как в 2020 году площадь была значительно ниже - 394 тысячи гектаров", - сказал представитель пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что с 2018 года сельхозпроизводители региона собирают рекордные урожаи подсолнечника – свыше 800 тысяч тонн. В 2020 году Тамбовской области удалось занять второе место в ЦФО и восьмое в России по производству семян подсолнечника.
Масложировая отрасль является одной из ведущих областей пищевой промышленности Тамбовщины. В регионе работают семь предприятий по переработке семян подсолнечника, и эти мощности ежегодно наращиваются.
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