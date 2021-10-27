https://ria.ru/20211027/podderzhka-1756553075.html

Костромская область окажет финансовую поддержку фермерам в покупке скота

Костромская область окажет финансовую поддержку фермерам в покупке скота - РИА Новости, 27.10.2021

Костромская область окажет финансовую поддержку фермерам в покупке скота

Костромская область направит дополнительные средства из областного бюджета в качестве финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей для приобретения... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:24

2021-10-27T18:24

2021-10-27T18:24

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

коммерческая недвижимость

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КОСТРОМА, 27 окт – РИА Новости. Костромская область направит дополнительные средства из областного бюджета в качестве финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей для приобретения сельскохозяйственных животных, фермерам компенсируют до 60% затрат, сообщает администрация региона.Обладминистрация отмечает, что компенсации на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных – одна из мер поддержки организаций агропромышленного комплекса, которая уже действует в регионе. С начала года ей воспользовались десять предприятий Костромской области. При государственной поддержке они увеличили поголовье крупного рогатого скота, овец, кур и других. Общая сумма поддержки составила более 20 миллионов рублей.Сообщается, что губернатор Сергей Ситников подписал новое постановление, которое утверждает порядок предоставления дополнительных субсидий."По поручению губернатора из областного бюджета выделены дополнительные средства на эту меру поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. До конца года на субсидии направляется ещё 28,6 миллиона рублей. Аграриям компенсируют до 60% затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/eksport-1755261376.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, костромская область, сергей ситников, коммерческая недвижимость