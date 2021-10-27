https://ria.ru/20211027/peregovory-1756589287.html

Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов

Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.10.2021

Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов

Представители Киева окончательно завели в тупик переговоры по гуманитарному треку в Донбассе, заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T22:04

2021-10-27T22:04

2021-10-27T22:04

в мире

украина

луганск

донецк (донецкая область)

борис грызлов

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Киева окончательно завели в тупик переговоры по гуманитарному треку в Донбассе, заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.В среду состоялось очередное заседание Контактной группы."Представители Донецка и Луганска предложили вернуть к переговорному процессу по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука. По их мнению, Медведчук способен вести продуктивный диалог и добиваться взаимовыгодных результатов, в то время как нынешние украинские представители окончательно завели переговоры по всему гуманитарному треку, в том числе по открытию новых КПВВ (контрольных пунктов въезда и выезда на линии соприкосновения в Донбассе - ред.) и обмену удерживаемых лиц, в полный тупик", - заявил он.

https://ria.ru/20211027/gryzlov-1756586085.html

украина

луганск

донецк (донецкая область)

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в мире, украина, луганск, донецк (донецкая область), борис грызлов, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр