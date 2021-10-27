https://ria.ru/20211027/peregovory-1756589287.html
Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов
Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.10.2021
Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов
Представители Киева окончательно завели в тупик переговоры по гуманитарному треку в Донбассе, заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:04
2021-10-27T22:04
2021-10-27T22:04
в мире
украина
луганск
донецк (донецкая область)
борис грызлов
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители Киева окончательно завели в тупик переговоры по гуманитарному треку в Донбассе, заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.В среду состоялось очередное заседание Контактной группы."Представители Донецка и Луганска предложили вернуть к переговорному процессу по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука. По их мнению, Медведчук способен вести продуктивный диалог и добиваться взаимовыгодных результатов, в то время как нынешние украинские представители окончательно завели переговоры по всему гуманитарному треку, в том числе по открытию новых КПВВ (контрольных пунктов въезда и выезда на линии соприкосновения в Донбассе - ред.) и обмену удерживаемых лиц, в полный тупик", - заявил он.
https://ria.ru/20211027/gryzlov-1756586085.html
украина
луганск
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в мире, украина, луганск, донецк (донецкая область), борис грызлов, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр
Киев завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов
Грызлов заявил, что Киев окончательно завел в тупик переговоры по гуманитарным вопросам