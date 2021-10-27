https://ria.ru/20211027/pedofiliya-1756532514.html

В Краснодаре педофила-рецидивиста приговорили к 14 годам колонии

В Краснодаре педофила-рецидивиста приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 27.10.2021

В Краснодаре педофила-рецидивиста приговорили к 14 годам колонии

Суд приговорил жителя Краснодара, уже судимого за педофилию, к 14 годам колонии за надругательство над школьницами на территории детского сада, сообщает... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:12

2021-10-27T17:12

2021-10-27T17:12

происшествия

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Краснодара, уже судимого за педофилию, к 14 годам колонии за надругательство над школьницами на территории детского сада, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края."Двадцать третьего мая 2021 года мужчина встретил на улице Симферопольской в Краснодаре двух 15-летних школьниц и, угрожая им травматическим пистолетом, завел на территорию детского сада, где совершил в отношении них преступления сексуального характера", - говорится в релизе.Педофил признал себя виновным. Суд учел также отягчающее обстоятельство – "опасный рецидив", в итоге извращенцу назначены 14 лет колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, краснодар