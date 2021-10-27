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Москвичи с пятницы смогут обменять "полезные" отходы на подарки

Москвичи с пятницы смогут обменять "полезные" отходы на подарки - РИА Новости, 10.11.2021

Москвичи с пятницы смогут обменять "полезные" отходы на подарки

Москвичи смогут обменять "полезные" отходы на подарки с пятницы в рамках экологической акции, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и РИА Новости, 10.11.2021

2021-10-27T12:33

2021-10-27T12:33

2021-11-10T18:34

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общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи смогут обменять "полезные" отходы на подарки с пятницы в рамках экологической акции, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."29 октября 2021 года в Москве стартует традиционная экологическая акция по приему "полезных" отходов. В этом году акция пройдет под лозунгом "РАЗ–ДВА–ТРИ: Раздели–Удвой–Потреби". Проект охватит почти всю территорию столицы. Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака смогут сдать ещё ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Принятое вторсырье в дальнейшем отправится на перерабатывающие предприятия, а одежда будет передана на благотворительность", - говорится в сообщении.Отмечается, что маршруты передвижения мобильных пунктов разработаны с учетом максимального охвата всех точек районного притяжения каждого округа.Уточняется, что срок проведения акции - до 25 ноября 2021 года.

https://realty.ria.ru/20210706/regoperator-1740041333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва