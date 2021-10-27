12:33 27.10.2021 (обновлено: 18:34 10.11.2021)
Москвичи с пятницы смогут обменять "полезные" отходы на подарки
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москвичи смогут обменять "полезные" отходы на подарки с пятницы в рамках экологической акции, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"29 октября 2021 года в Москве стартует традиционная экологическая акция по приему "полезных" отходов. В этом году акция пройдет под лозунгом "РАЗ–ДВА–ТРИ: Раздели–Удвой–Потреби". Проект охватит почти всю территорию столицы. Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака смогут сдать ещё ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Принятое вторсырье в дальнейшем отправится на перерабатывающие предприятия, а одежда будет передана на благотворительность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршруты передвижения мобильных пунктов разработаны с учетом максимального охвата всех точек районного притяжения каждого округа.
"Принимаемые в рамках акции "полезные" отходы можно будет обменять на подарки: многоразовые эко-сумки для минимизации использования пластиковых пакетов, термокружки, которые можно использовать вместо одноразовых картонных и пластиковых стаканчиков, промокоды для скачивания электронных книг в целях уменьшения использования бумажных носителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что срок проведения акции - до 25 ноября 2021 года.