https://ria.ru/20211027/orel-1756557477.html

Онлайн-конференция по итогам раскопок детинца Орловской крепости

Онлайн-конференция по итогам раскопок детинца Орловской крепости - РИА Новости, 27.10.2021

Онлайн-конференция по итогам раскопок детинца Орловской крепости

2 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости".

2021-10-27T18:39

2021-10-27T18:39

2021-10-27T18:39

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Задать вопросУчастники:- губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ;- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр ГАЙДУКОВ;- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;- координатор проекта 1XPEDITION Сергей КУЛИКОВ.Какие находки сделаны на месте археологических работ в междуречье Оки и Орлика? Что в планах экспедиции Центра научных исследований 1XPEDITION, которая продолжит свою работу в следующем году? Можно ли увеличить возраст города Орла на основании найденных материалов? В рамках мероприятия впервые будут представлены уникальные артефакты.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы