Онлайн-конференция по итогам раскопок детинца Орловской крепости
2 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости".
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Участники:
- губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр ГАЙДУКОВ;
- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;
- координатор проекта 1XPEDITION Сергей КУЛИКОВ.
Какие находки сделаны на месте археологических работ в междуречье Оки и Орлика? Что в планах экспедиции Центра научных исследований 1XPEDITION, которая продолжит свою работу в следующем году? Можно ли увеличить возраст города Орла на основании найденных материалов? В рамках мероприятия впервые будут представлены уникальные артефакты.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ;
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр ГАЙДУКОВ;
- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;
- координатор проекта 1XPEDITION Сергей КУЛИКОВ.
Какие находки сделаны на месте археологических работ в междуречье Оки и Орлика? Что в планах экспедиции Центра научных исследований 1XPEDITION, которая продолжит свою работу в следующем году? Можно ли увеличить возраст города Орла на основании найденных материалов? В рамках мероприятия впервые будут представлены уникальные артефакты.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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