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Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.10.2021
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:55
2021-10-27T18:55
общество
татьяна москалькова
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила ее опыт в правозащитной деятельности.Президент России Владимир Путин в среду назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом."Человек опытный в правозащитной деятельности: прошла путь от волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах Пензы, до сенатора, работающего в тесной взаимосвязи с институтом уполномоченного по правам ребенка. … Безусловно, опыт Марии Алексеевны в сфере правозащиты будет полезен для развития института уполномоченного по правам ребенка. Уверена, сработаемся", - написала Москалькова в Instagram.По ее словам, Львова-Белова реализовала немало социально значимых инициатив по защите прав несовершеннолетних: благотворительность и помощь наиболее нуждающихся детям, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим.
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общество, татьяна москалькова, мария львова-белова
18:55 27.10.2021
 
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым детским омбудсменом

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила ее опыт в правозащитной деятельности.
Президент России Владимир Путин в среду назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом.
"Человек опытный в правозащитной деятельности: прошла путь от волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах Пензы, до сенатора, работающего в тесной взаимосвязи с институтом уполномоченного по правам ребенка. … Безусловно, опыт Марии Алексеевны в сфере правозащиты будет полезен для развития института уполномоченного по правам ребенка. Уверена, сработаемся", - написала Москалькова в Instagram.
По ее словам, Львова-Белова реализовала немало социально значимых инициатив по защите прав несовершеннолетних: благотворительность и помощь наиболее нуждающихся детям, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Марией Львовой-Беловой - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 18:31
Сенатора Львову-Белову назначили детским омбудсменом
 
ОбществоТатьяна МоскальковаМария Львова-Белова
 
 
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