https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756561537.html

Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.10.2021

Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:55

2021-10-27T18:55

2021-10-27T18:55

общество

татьяна москалькова

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила ее опыт в правозащитной деятельности.Президент России Владимир Путин в среду назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом."Человек опытный в правозащитной деятельности: прошла путь от волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах Пензы, до сенатора, работающего в тесной взаимосвязи с институтом уполномоченного по правам ребенка. … Безусловно, опыт Марии Алексеевны в сфере правозащиты будет полезен для развития института уполномоченного по правам ребенка. Уверена, сработаемся", - написала Москалькова в Instagram.По ее словам, Львова-Белова реализовала немало социально значимых инициатив по защите прав несовершеннолетних: благотворительность и помощь наиболее нуждающихся детям, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим.

https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756554812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна москалькова, мария львова-белова