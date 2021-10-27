https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756561537.html
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.10.2021
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:55
2021-10-27T18:55
2021-10-27T18:55
общество
татьяна москалькова
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, и отметила ее опыт в правозащитной деятельности.Президент России Владимир Путин в среду назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом."Человек опытный в правозащитной деятельности: прошла путь от волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах Пензы, до сенатора, работающего в тесной взаимосвязи с институтом уполномоченного по правам ребенка. … Безусловно, опыт Марии Алексеевны в сфере правозащиты будет полезен для развития института уполномоченного по правам ребенка. Уверена, сработаемся", - написала Москалькова в Instagram.По ее словам, Львова-Белова реализовала немало социально значимых инициатив по защите прав несовершеннолетних: благотворительность и помощь наиболее нуждающихся детям, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим.
https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756554812.html
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общество, татьяна москалькова, мария львова-белова
Москалькова уверена, что сработается с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым детским омбудсменом