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В нерабочие дни в Москве не будут работать кинотеатры, библиотеки и цирки
В нерабочие дни в Москве не будут работать кинотеатры, библиотеки и цирки - РИА Новости, 27.10.2021
В нерабочие дни в Москве не будут работать кинотеатры, библиотеки и цирки
Кинотеатры, концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки в Москве не будут работать в нерабочие дни, сообщается в среду в Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:29
2021-10-27T16:29
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры, концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки в Москве не будут работать в нерабочие дни, сообщается в среду в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Двадцать первого октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.Отмечается, что массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут. Исключение - мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором по Москве."Работа кинотеатров временно приостанавливается. Также будут закрыты концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки", - говорится в сообщении.
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москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:29 27.10.2021
 
В нерабочие дни в Москве не будут работать кинотеатры, библиотеки и цирки

В нерабочие дни в Москве не будут работать кинотеатры, концертные залы, библиотеки и цирки

© РИА Новости / Виталий ТимкивОбъявление о закрытии кинотеатра
Объявление о закрытии кинотеатра - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры, концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки в Москве не будут работать в нерабочие дни, сообщается в среду в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Двадцать первого октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Отмечается, что массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут. Исключение - мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором по Москве.
"Работа кинотеатров временно приостанавливается. Также будут закрыты концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки", - говорится в сообщении.
Протектор зимней резины с шипами - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 15:33Распространение коронавируса
В нерабочие дни в Москве не будут работать химчистки и шиномонтажи
 
МоскваСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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