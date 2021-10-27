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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756430186.html
В КЧР введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19
В КЧР введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В КЧР введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19
В Карачаево-Черкесии введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на 20 процентов за текущий месяц и максимальным количеством... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:22
2021-10-27T10:22
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЧЕРКЕССК, 27 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на 20 процентов за текущий месяц и максимальным количеством госпитализированных с начала пандемии, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов."Необходимо ослабить скорость распространения инфекции, сохранить здоровье и жизнь наших граждан", - написал Темрезов.В регионе со среды, 27 октября, приостанавливается проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, прекращают работу организации общественного питания - за исключением служб доставки.В залах торжеств запрещено проводить свадьбы, поминальные, корпоративные и иные массовые мероприятия.С 1 ноября в кинотеатры, организации общепита и гостиницы можно попасть при наличии QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации.Глава республики также отметил, что не менее 30% процентов работников будут переведены на удаленную работу.Всем жителям региона при вакцинации предоставляется два дня отдыха.Глава КЧР выразил надежду, что соблюдение всех ограничений и коллективная ответственность позволят стабилизировать ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20211018/remont-1755026231.html
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рашид темрезов, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:22 27.10.2021
 

В КЧР введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19

© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
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ЧЕРКЕССК, 27 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на 20 процентов за текущий месяц и максимальным количеством госпитализированных с начала пандемии, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
"Необходимо ослабить скорость распространения инфекции, сохранить здоровье и жизнь наших граждан", - написал Темрезов.
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18 октября, 13:38Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР отремонтированы 111 километров линий электропередачи
В регионе со среды, 27 октября, приостанавливается проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, прекращают работу организации общественного питания - за исключением служб доставки.

В залах торжеств запрещено проводить свадьбы, поминальные, корпоративные и иные массовые мероприятия.

С 1 ноября в кинотеатры, организации общепита и гостиницы можно попасть при наличии QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации.
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25 октября, 10:33Карачаево-Черкесская Республика
Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей
Глава республики также отметил, что не менее 30% процентов работников будут переведены на удаленную работу.
"Дистанционно будут работать граждане старше 60 лет или страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные. У них появится возможность сделать прививку и успеть приобрести иммунитет. Для чего на этот период им необходимо соблюдать режим самоизоляции", - написал Темрезов.
Всем жителям региона при вакцинации предоставляется два дня отдыха.
Глава КЧР выразил надежду, что соблюдение всех ограничений и коллективная ответственность позволят стабилизировать ситуацию в регионе.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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