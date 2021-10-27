https://ria.ru/20211027/ograblenie-1756567353.html

Доброта и доверчивость: в Москве ограбили 78-летнего пенсионера

Доброта и доверчивость: в Москве ограбили 78-летнего пенсионера - РИА Новости, 27.10.2021

Доброта и доверчивость: в Москве ограбили 78-летнего пенсионера

Грабители обманули пенсионера и украли у него 3,7 миллиона рублей.

2021-10-27T19:27

2021-10-27T19:27

2021-10-27T19:27

происшествия

видео

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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Инцидент произошел в Москве на 15-й Парковой улице. В квартиру 78-летнего москвича позвонила девушка и попросила дать воды. Мужчина впустил ее и предложил кофе. Пока он был на кухне, незнакомка провела в квартиру двух мужчин, которые связали дедушку. Угрожая ему ножом, они потребовали денег. Уходя, злоумышленники включили газовые конфорки. Потерпевший пенсионер смог освободиться от скотча и вызвал полицию. Двое преступников были задержаны: ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Третий разыскивается.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Доброта и доверчивость: в Москве ограбили 78-летнего пенсионера Грабители обманули пенсионера и украли у него 3,7 миллиона рублей. Инцидент произошел в Москве на 15-й Парковой улице. В квартиру 78-летнего москвича позвонила девушка и попросила дать воды. Мужчина впустил ее и предложил кофе. Пока он был на кухне, незнакомка провела в квартиру двух мужчин, которые связали дедушку. Угрожая ему ножом, они потребовали денег. Уходя, злоумышленники включили газовые конфорки. Потерпевший пенсионер смог освободиться от скотча и вызвал полицию. Двое преступников были задержаны: ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Третий разыскивается. 2021-10-27T19:27 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, видео, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), видео