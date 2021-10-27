https://ria.ru/20211027/obvinenie-1756426629.html

Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме

Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме - РИА Новости, 27.10.2021

Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме

Магомед Алханов, сбежавший из психбольницы в Астрахани, уже отсидел 10 лет за бандитизм, в больнице ему проводили психиатрическую экспертизу в рамках дела о... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:56

2021-10-27T09:56

2021-10-27T10:08

происшествия

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Магомед Алханов, сбежавший из психбольницы в Астрахани, уже отсидел 10 лет за бандитизм, в больнице ему проводили психиатрическую экспертизу в рамках дела о нападении на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Во вторник областное УМВД России сообщило, что осужденный по статье "Бандитизм" Алханов сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Ведется его розыск.По информации источника агентства, по статье "Бандитизм" Алханов был приговорен к десяти годам колонии и уже отбыл это наказание. "В рамках расследования уголовного дела о нападении на псковских десантников была установлена причастность Алханова. Его задержали на территории Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что по данному делу Алханову была назначена психиатрическая экспертиза. "Для проведения экспертизы его доставили в Астрахань, и он сбежал", - уточнил источник.По его данным, Алханов обвиняется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж" УК РФ.

https://ria.ru/20211013/psikhbolnitsa-1754401768.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астрахань