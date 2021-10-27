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Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме
Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме - РИА Новости, 27.10.2021
Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме
Магомед Алханов, сбежавший из психбольницы в Астрахани, уже отсидел 10 лет за бандитизм, в больнице ему проводили психиатрическую экспертизу в рамках дела о... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:56
2021-10-27T10:08
происшествия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Магомед Алханов, сбежавший из психбольницы в Астрахани, уже отсидел 10 лет за бандитизм, в больнице ему проводили психиатрическую экспертизу в рамках дела о нападении на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Во вторник областное УМВД России сообщило, что осужденный по статье "Бандитизм" Алханов сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Ведется его розыск.По информации источника агентства, по статье "Бандитизм" Алханов был приговорен к десяти годам колонии и уже отбыл это наказание. "В рамках расследования уголовного дела о нападении на псковских десантников была установлена причастность Алханова. Его задержали на территории Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что по данному делу Алханову была назначена психиатрическая экспертиза. "Для проведения экспертизы его доставили в Астрахань, и он сбежал", - уточнил источник.По его данным, Алханов обвиняется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж" УК РФ.
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происшествия, астрахань
09:56 27.10.2021 (обновлено: 10:08 27.10.2021)
 
Сбежавший из психбольницы в Астрахани мужчина провел десять лет в тюрьме

Источник: сбежавший из психбольницы в Астрахани провел в тюрьме десять лет за бандитизм

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Магомед Алханов, сбежавший из психбольницы в Астрахани, уже отсидел 10 лет за бандитизм, в больнице ему проводили психиатрическую экспертизу в рамках дела о нападении на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Во вторник областное УМВД России сообщило, что осужденный по статье "Бандитизм" Алханов сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Ведется его розыск.
По информации источника агентства, по статье "Бандитизм" Алханов был приговорен к десяти годам колонии и уже отбыл это наказание. "В рамках расследования уголовного дела о нападении на псковских десантников была установлена причастность Алханова. Его задержали на территории Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному делу Алханову была назначена психиатрическая экспертиза. "Для проведения экспертизы его доставили в Астрахань, и он сбежал", - уточнил источник.
По его данным, Алханов обвиняется по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж" УК РФ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 15:56
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