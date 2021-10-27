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Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома

Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома - РИА Новости, 27.10.2021

Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома

Минобрнауки РФ работает над изменением подходов к защите диплома, в частности, через программу "Стартап как диплом", заявил заместитель министра Григорий Гуров. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:58

2021-10-27T12:58

2021-10-27T13:01

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ работает над изменением подходов к защите диплома, в частности, через программу "Стартап как диплом", заявил заместитель министра Григорий Гуров."Также мы внедряем подходы, связанные с изменением подходов к защите дипломов, то есть отдельная норма, которая уже реализуется, мы ее развиваем, это, конечно, "Стартап как диплом", когда молодые люди в рамках своего образования проходят дополнительную подготовку в рамках проектного менеджмента, реализации инициатив, идей", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".В рамках программы "Стартап как диплом" выпускная квалификационная работа представляет собой реально существующий бизнес-проект, созданный одним студентом или командой, но может быть и в стадии идеи. Проект должен демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента