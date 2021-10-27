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Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома
Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома - РИА Новости, 27.10.2021
Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома
Минобрнауки РФ работает над изменением подходов к защите диплома, в частности, через программу "Стартап как диплом", заявил заместитель министра Григорий Гуров. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:58
2021-10-27T12:58
2021-10-27T13:01
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ работает над изменением подходов к защите диплома, в частности, через программу "Стартап как диплом", заявил заместитель министра Григорий Гуров."Также мы внедряем подходы, связанные с изменением подходов к защите дипломов, то есть отдельная норма, которая уже реализуется, мы ее развиваем, это, конечно, "Стартап как диплом", когда молодые люди в рамках своего образования проходят дополнительную подготовку в рамках проектного менеджмента, реализации инициатив, идей", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".В рамках программы "Стартап как диплом" выпускная квалификационная работа представляет собой реально существующий бизнес-проект, созданный одним студентом или командой, но может быть и в стадии идеи. Проект должен демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента
12:58 27.10.2021 (обновлено: 13:01 27.10.2021)
Минобрнауки работает над изменением подходов к защите диплома
Минобрнауки изменит подходы к защите диплома через программу "Стартап как диплом"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ
работает над изменением подходов к защите диплома, в частности, через программу "Стартап как диплом", заявил заместитель министра Григорий Гуров.
"Также мы внедряем подходы, связанные с изменением подходов к защите дипломов, то есть отдельная норма, которая уже реализуется, мы ее развиваем, это, конечно, "Стартап как диплом", когда молодые люди в рамках своего образования проходят дополнительную подготовку в рамках проектного менеджмента, реализации инициатив, идей", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
В рамках программы "Стартап как диплом" выпускная квалификационная работа представляет собой реально существующий бизнес-проект, созданный одним студентом или командой, но может быть и в стадии идеи. Проект должен демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.