https://ria.ru/20211027/nastuplenie-1756534315.html

Турция разместила в Сирии войска для наступления на курдов, сообщили СМИ

Турция разместила в Сирии войска для наступления на курдов, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2021

Турция разместила в Сирии войска для наступления на курдов, сообщили СМИ

Турция разместила на севере Сирии "сотни" человек, чтобы приступить к наступлению против поддерживаемых США силами курдов, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:20

2021-10-27T17:20

2021-10-27T17:20

в мире

анкара

сша

сирия

турция

рабочая партия курдистана

курды

россия

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Турция разместила на севере Сирии "сотни" человек, чтобы приступить к наступлению против поддерживаемых США силами курдов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официальные источники.Ранее сирийское агентство САНА со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что турецкие военные перебросили в провинцию Идлиб на севере Сирии колонну, в составе которой более 200 грузовиков с боеприпасами, оружием и спецоборудованием."Планируемое наступление должно перекрыть более двух третей 910-километровой границы Турции с Сирией", - говорится в сообщении на сайте агентства, которое ссылается на осведомленных должностных лиц, пожелавших остаться неизвестными.Отмечается, что Анкара намеревается захватить районы на юге от города Кобани, чтобы объединить подконтрольные ей территории к западу и к востоку от реки Евфрат.Как полагают источники, еще одной потенциальной целью турецких властей может стать аэродром Менаг, над которым установили власть запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" и "Силы самообороны сирийских курдов".Этот шаг Анкары также может помочь президенту страны Тайипу Эрдогану укрепить внутреннюю поддержку и оказать давление на США и РФ, чтобы они "усмирили" курдские силы, отмечает Блумберг.Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии - "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.*Запрещенная в России террористические организации.

https://ria.ru/20211026/turtsiya-1756368233.html

анкара

сша

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, анкара, сша, сирия, турция, рабочая партия курдистана, курды, россия