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В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник
В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2021
В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник
Число погибших в иракской провинции Дияла при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* увеличилось до 12, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T00:45
2021-10-27T00:45
в мире
ирак
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БАГДАД, 27 окт - РИА Новости. Число погибших в иракской провинции Дияла при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* увеличилось до 12, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.Ранее источник говорил о шести жертвах нападения."В результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли 12 человек и восемь пострадали", - заявил источник.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористами запрещенной в России ИГ.* Иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211026/boeviki-1756403410.html
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в мире, ирак
00:45 27.10.2021
 
В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник

Источник: в иракской провинции Дияла число погибших при нападении ИГ* выросло до 12

© AP Photo / Bram JanssenМестные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак
Местные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Bram Janssen
Читать ria.ru в
БАГДАД, 27 окт - РИА Новости. Число погибших в иракской провинции Дияла при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* увеличилось до 12, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
Ранее источник говорил о шести жертвах нападения.
Руины города в Ираке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 23:09
В Ираке погибли не менее шести человек при нападении ИГ*, сообщил источник
"В результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли 12 человек и восемь пострадали", - заявил источник.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористами запрещенной в России ИГ.* Иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреИрак
 
 
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