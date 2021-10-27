https://ria.ru/20211027/napadenie-1756407679.html

В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник

В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2021

В Ираке число погибших при нападении ИГ* выросло до 12, сообщил источник

Число погибших в иракской провинции Дияла при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* увеличилось до 12, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T00:45

2021-10-27T00:45

2021-10-27T00:45

в мире

ирак

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БАГДАД, 27 окт - РИА Новости. Число погибших в иракской провинции Дияла при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* увеличилось до 12, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.Ранее источник говорил о шести жертвах нападения."В результате нападения группировки ИГ* на деревню Рашад в районе Микдадия на северо-востоке Диялы погибли 12 человек и восемь пострадали", - заявил источник.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористами запрещенной в России ИГ.* Иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211026/boeviki-1756403410.html

ирак

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2021

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в мире, ирак