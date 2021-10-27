https://ria.ru/20211027/musor-1756445960.html

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы - РИА Новости, 27.10.2021

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в текущем году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:33

2021-10-27T11:33

2021-10-27T11:33

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в текущем году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна рек. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора – веток, стволов деревьев, крупного строительного мусора. В центральных районах столицы в основном извлекался мелкий плавающий мусор – бутылки, пенопласт, пластик, автомобильные покрышки.Заместитель мэра отметил, что коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.

https://realty.ria.ru/20210728/reka-1742363534.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы