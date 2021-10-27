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Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы - РИА Новости, 27.10.2021
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в текущем году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:33
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в текущем году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна рек. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора – веток, стволов деревьев, крупного строительного мусора. В центральных районах столицы в основном извлекался мелкий плавающий мусор – бутылки, пенопласт, пластик, автомобильные покрышки.Заместитель мэра отметил, что коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
в текущем году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков
.
"В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна рек. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.
"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. В регламентном режиме мусоросборщики собирали еженедельно около 20-25 тонн мусора, ежемесячно - до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора – веток, стволов деревьев, крупного строительного мусора. В центральных районах столицы в основном извлекался мелкий плавающий мусор – бутылки, пенопласт, пластик, автомобильные покрышки.
"По сравнению с 2020 годом зафиксировано уменьшение на 13% объема плавающего мусора и на 23% - случаев появления пятен на акватории московских рек. Снизилась интенсивность загрязнений, что, безусловно, свидетельствует о повышении экологической культуры горожан", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.