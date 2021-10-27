https://ria.ru/20211027/moskva-1756570492.html
Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года"
Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" - РИА Новости, 27.10.2021
Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года"
Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:34
2021-10-27T19:34
2021-10-27T19:34
происшествия
москва
метро
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756158388_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_724b96702bdee3bb0222b6dec918bd28.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" в Москве, сообщает столичный дептранс."Станция "Улица 1905 года" работает в штатном режиме. Возгорание в городском подуличном переходе не влияет на работу метрополитена", - говорится в сообщении.Отмечается, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756158388_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f5ba17475bcbe5518ebf05cdcf0cbfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, метро, городское хозяйство москвы
Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года"
Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" в Москве