https://ria.ru/20211027/moskva-1756570492.html

Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года"

Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" - РИА Новости, 27.10.2021

Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года"

Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:34

2021-10-27T19:34

2021-10-27T19:34

происшествия

москва

метро

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" в Москве, сообщает столичный дептранс."Станция "Улица 1905 года" работает в штатном режиме. Возгорание в городском подуличном переходе не влияет на работу метрополитена", - говорится в сообщении.Отмечается, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, метро, городское хозяйство москвы