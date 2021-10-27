https://ria.ru/20211027/moskva-1756434919.html
Московского пенсионера ограбили на 3,7 миллиона рублей
Московского пенсионера ограбили на 3,7 миллиона рублей - РИА Новости, 27.10.2021
Московского пенсионера ограбили на 3,7 миллиона рублей
Грабители, воспользовавшись доверчивостью и добротой 78-летнего дедушки, украли из его квартиры 3,7 миллиона рублей; двух злоумышленников задержали, еще одного... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:48
2021-10-27T10:48
2021-10-27T10:54
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Грабители, воспользовавшись доверчивостью и добротой 78-летнего дедушки, украли из его квартиры 3,7 миллиона рублей; двух злоумышленников задержали, еще одного ищут, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."В квартиру 78-летнего москвича на 15-й Парковой улице позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил её в помещение и предложил кофе, на что она согласилась", - говорится в сообщении.Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожая ему ножом, и потребовали отдать деньги. Обшарив жилище, злоумышленники нашли около 3,7 миллиона рублей и скрылись. После их ухода потерпевший смог освободиться от скотча и вызвал полицию.Впоследствии были задержаны двое гостей столицы: ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ч. 4 ст. 162 УК РФ), злоумышленники под стражей, полиция ищет третьего соучастника преступления.
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происшествия, москва, россия
10:48 27.10.2021 (обновлено: 10:54 27.10.2021)
Московского пенсионера ограбили на 3,7 миллиона рублей
В Москве грабители обманули пенсионера и украли у него 3,7 миллиона рублей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Грабители, воспользовавшись доверчивостью и добротой 78-летнего дедушки, украли из его квартиры 3,7 миллиона рублей; двух злоумышленников задержали, еще одного ищут, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"В квартиру 78-летнего москвича на 15-й Парковой улице позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил её в помещение и предложил кофе, на что она согласилась", - говорится в сообщении.
Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожая ему ножом, и потребовали отдать деньги. Обшарив жилище, злоумышленники нашли около 3,7 миллиона рублей и скрылись. После их ухода потерпевший смог освободиться от скотча и вызвал полицию.
Впоследствии были задержаны двое гостей столицы: ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ч. 4 ст. 162 УК РФ
), злоумышленники под стражей, полиция ищет третьего соучастника преступления.