https://ria.ru/20211027/modernizatsiya-1756585649.html

США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки

США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки - РИА Новости, 27.10.2021

США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки

США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности, сказала журналистам официальный представитель Белого РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:35

2021-10-27T21:35

2021-10-27T21:35

в мире

сша

китай

мид кнр

земля

марк милли

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dbeb7c727d4d4d6ba10e78521f4594.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности, сказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.На ежедневном пресс-брифинге она прокомментировала заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли."Я видела, конечно, комментарии генерала Милли. Я думаю, что доносил обеспокоенность, которую мы все разделяем, относительно усилий Китая по военной модернизации. Они продолжают работать над возможностями, которые увеличивают напряженность в регионе, а мы продолжаем испытывать обеспокоенность по этому поводу", - сказала Псаки.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.

https://ria.ru/20211027/raketa-1756493414.html

сша

китай

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, мид кнр, земля, марк милли, чжао лицзянь