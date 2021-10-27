https://ria.ru/20211027/modernizatsiya-1756585649.html
США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки
США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки - РИА Новости, 27.10.2021
США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки
США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности, сказала журналистам официальный представитель Белого РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:35
2021-10-27T21:35
2021-10-27T21:35
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности, сказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.На ежедневном пресс-брифинге она прокомментировала заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли."Я видела, конечно, комментарии генерала Милли. Я думаю, что доносил обеспокоенность, которую мы все разделяем, относительно усилий Китая по военной модернизации. Они продолжают работать над возможностями, которые увеличивают напряженность в регионе, а мы продолжаем испытывать обеспокоенность по этому поводу", - сказала Псаки.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
https://ria.ru/20211027/raketa-1756493414.html
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в мире, сша, китай, мид кнр, земля, марк милли, чжао лицзянь
США обеспокоены военной модернизацией Китая, заявила Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США обеспокоены военной модернизацией Китая