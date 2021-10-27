https://ria.ru/20211027/mishustin-1756531735.html

Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой

Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой - РИА Новости, 27.10.2021

Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой

Работа правительства с депутатским корпусом идет эффективно, по самому широкому кругу вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:09

2021-10-27T17:09

2021-10-27T17:09

политика

госдума рф

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756102603_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_352fb1ca31a3858a275d63930e6d4bf1.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Работа правительства с депутатским корпусом идет эффективно, по самому широкому кругу вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целом работа с депутатским корпусом идет эффективно по самому широкому кругу вопросов, которые волнуют наших людей", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы.Он также отметил, что дума восьмого созыва активно приступила к своей работе."Уже сегодня очень активно идут встречи профильных министров, вице-премьеров с соответствующими комитетами Госдумы, с руководством", - добавил премьер.

https://ria.ru/20211026/gosduma-1756385204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, михаил мишустин, россия