https://ria.ru/20211027/mishustin-1756531735.html
Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой
Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой - РИА Новости, 27.10.2021
Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой
Работа правительства с депутатским корпусом идет эффективно, по самому широкому кругу вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:09
2021-10-27T17:09
2021-10-27T17:09
политика
госдума рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Работа правительства с депутатским корпусом идет эффективно, по самому широкому кругу вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целом работа с депутатским корпусом идет эффективно по самому широкому кругу вопросов, которые волнуют наших людей", - сказал Мишустин на встрече с руководством Госдумы.Он также отметил, что дума восьмого созыва активно приступила к своей работе."Уже сегодня очень активно идут встречи профильных министров, вице-премьеров с соответствующими комитетами Госдумы, с руководством", - добавил премьер.
https://ria.ru/20211026/gosduma-1756385204.html
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политика, госдума рф, михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал о работе правительства с Госдумой
Мишустин: работа правительства с депутатским корпусом идет эффективно