https://ria.ru/20211027/mishustin-1756503100.html
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 27.10.2021
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал "Госуслуги". РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:43
общество
михаил мишустин
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал "Госуслуги".Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября."Участие в переписи действительно важно, полученные данные помогут точнее спланировать действия органов власти, в том числе, по достижению национальных целей развития", - сказал премьер, добавив, что на сайте простая навигация, понятно, что делать, а часть сведений уже введена из профиля.По словам Мишустина, участвуя в переписи, россияне помогут сделать государственные программы более эффективным, например, программы по социальной поддержке, что отразится на строительстве детских садов, школ, поликлиник и больниц.Ранее президент России Владимир Путин принял участие в переписи в день ее старта в России, также через портал госуслуг.Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
https://sn.ria.ru/20211023/perepis-1755939850.html
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общество, михаил мишустин, всероссийская перепись населения, россия
15:13 27.10.2021 (обновлено: 15:43 27.10.2021)
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Премьер Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через "Госуслуги"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
принял участие во Всероссийской переписи населения через портал "Госуслуги".
Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября.
"Участие в переписи действительно важно, полученные данные помогут точнее спланировать действия органов власти, в том числе, по достижению национальных целей развития", - сказал премьер, добавив, что на сайте простая навигация, понятно, что делать, а часть сведений уже введена из профиля.
По словам Мишустина, участвуя в переписи, россияне помогут сделать государственные программы более эффективным, например, программы по социальной поддержке, что отразится на строительстве детских садов, школ, поликлиник и больниц.
Ранее президент России Владимир Путин
принял участие в переписи в день ее старта в России
, также через портал госуслуг.
Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен.