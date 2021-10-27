Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/mishustin-1756503100.html
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 27.10.2021
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал "Госуслуги". РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:43
общество
михаил мишустин
всероссийская перепись населения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509937_0:0:3246:1827_1920x0_80_0_0_733007f2535a26792239490b7932573a.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал "Госуслуги".Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября."Участие в переписи действительно важно, полученные данные помогут точнее спланировать действия органов власти, в том числе, по достижению национальных целей развития", - сказал премьер, добавив, что на сайте простая навигация, понятно, что делать, а часть сведений уже введена из профиля.По словам Мишустина, участвуя в переписи, россияне помогут сделать государственные программы более эффективным, например, программы по социальной поддержке, что отразится на строительстве детских садов, школ, поликлиник и больниц.Ранее президент России Владимир Путин принял участие в переписи в день ее старта в России, также через портал госуслуг.Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
https://sn.ria.ru/20211023/perepis-1755939850.html
https://sn.ria.ru/20211022/perepis-1755800688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756509937_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5423e771897248a1c118a3e57f211857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил мишустин, всероссийская перепись населения, россия
15:13 27.10.2021 (обновлено: 15:43 27.10.2021)
 
Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения

Премьер Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через "Госуслуги"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал "Госуслуги".
Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября.
"Участие в переписи действительно важно, полученные данные помогут точнее спланировать действия органов власти, в том числе, по достижению национальных целей развития", - сказал премьер, добавив, что на сайте простая навигация, понятно, что делать, а часть сведений уже введена из профиля.
Сотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 14:02
День переписчика. Как москвичи встречают волонтеров переписи
По словам Мишустина, участвуя в переписи, россияне помогут сделать государственные программы более эффективным, например, программы по социальной поддержке, что отразится на строительстве детских садов, школ, поликлиник и больниц.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в переписи в день ее старта в России, также через портал госуслуг.
Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
Планшет для переписи населения - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 14:39
Откройте: перепись! Что в сумке у волонтера переписи?
 
ОбществоМихаил МишустинВсероссийская перепись населенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом