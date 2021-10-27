https://ria.ru/20211027/migranty-1756550856.html
Бельгийские военные спасли более двадцати мигрантов в Северном море
Бельгийские военные спасли более двадцати мигрантов в Северном море - РИА Новости, 27.10.2021
Бельгийские военные спасли более двадцати мигрантов в Северном море
Бельгийские спасательные службы и военные приняли участие в среду в операции по спасению 24 нелегальных мигрантов в Северном море, пытавшихся попасть в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:13
2021-10-27T18:13
2021-10-27T18:13
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Бельгийские спасательные службы и военные приняли участие в среду в операции по спасению 24 нелегальных мигрантов в Северном море, пытавшихся попасть в Великобританию на надувной лодке, говорится в сообщении минобороны королевства."В среду (вертолет) NH90 и патрульный катер Pollux приняли участие в спасении спасли 24 мигрантов в Северном море", - говорится в сообщении.Терпящих бедствие заметил пилот частного туристического самолета. Он сообщил о мигрантах в спасательные службы, которые начали операцию. Первым к месту происшествия прибыло судно с добровольцами, которые и приняли на борт мигрантов. Позже на берег их эвакуировали военные. Четверых мигрантов доставили в госпиталь с сильным переохлаждением. По данным местных СМИ, мигранты могли провести в море двое суток.О гражданстве мигрантов не сообщается. Территория Бельгии часто используется для отправки мигрантов в соседнюю Францию, откуда те пытаются попасть по морю на британскую территорию.
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в мире, бельгия, франция, великобритания, мигранты
Бельгийские военные спасли более двадцати мигрантов в Северном море
Бельгийские спасательные службы и военные спасли нелегальных мигрантов в Северном море