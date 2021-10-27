https://ria.ru/20211027/medvedev-1756488997.html

Медведев спрогнозировал рост потребления энергии

Медведев спрогнозировал рост потребления энергии - РИА Новости, 27.10.2021

Медведев спрогнозировал рост потребления энергии

Прогнозы говорят о том, что через 15-20 лет потребуется 30-процентный рост потребления энергии, и от решений, которые принимаются сейчас, будет зависеть и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:22

2021-10-27T14:22

2021-10-27T14:22

экономика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Прогнозы говорят о том, что через 15-20 лет потребуется 30-процентный рост потребления энергии, и от решений, которые принимаются сейчас, будет зависеть и энергобаланс в будущем, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вопросы совершенствования энергетической отрасли более чем актуальны, по прогнозам действительно через 15-20 лет потребуется 30-процентный рост потребления энергии. К каким это сдвигам в энергобалансе приведет, это будет зависеть в том числе от тех решений, которые мы сейчас принимаем, в то числе опять же в рамках перехода к низкоуглеродной энергетике", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

https://ria.ru/20211027/energiya-1756483616.html

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экономика, дмитрий медведев, россия