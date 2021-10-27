https://ria.ru/20211027/magazin-1756436020.html
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины - РИА Новости, 27.10.2021
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины
Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:57
2021-10-27T10:57
2021-10-27T11:21
распространение коронавируса
общество
ростовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155651/95/1556519501_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_a40a12eb379aae91998f86c5cc831e45.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября по 7 ноября, сообщает правительство региона.С 30 октября по 7 ноября включительно в регионе установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы."В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов – за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При этом разрешаются продажи дистанционным способом", - говорится в сообщении. Также определен перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продуктами.В ночное время – в период с 21.00 до 06.00 - предприятия общепита не смогут принимать посетителей, однако у них будет возможность работать навынос.Также полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий - за исключением театров и музеев.Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос. Кроме того, на этот период приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг – за исключением экстренной помощи. Также в период с 30 октября по 7 ноября не смогут работать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.
https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155651/95/1556519501_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_fd1bde166c5dfca3b92dca071285d6bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:57 27.10.2021 (обновлено: 11:21 27.10.2021)
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины
В Ростовской области с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости.
Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области
приостанавливается с 28 октября по 7 ноября, сообщает правительство региона.
С 30 октября по 7 ноября включительно в регионе установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.
"В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов – за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При этом разрешаются продажи дистанционным способом", - говорится в сообщении. Также определен перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продуктами.
В ночное время – в период с 21.00 до 06.00 - предприятия общепита не смогут принимать посетителей, однако у них будет возможность работать навынос.
Также полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий - за исключением театров и музеев.
Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос. Кроме того, на этот период приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг – за исключением экстренной помощи. Также в период с 30 октября по 7 ноября не смогут работать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.