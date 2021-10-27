https://ria.ru/20211027/magazin-1756436020.html

В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины

В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины - РИА Новости, 27.10.2021

В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины

Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:57

2021-10-27T10:57

2021-10-27T11:21

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября по 7 ноября, сообщает правительство региона.С 30 октября по 7 ноября включительно в регионе установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы."В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов – за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При этом разрешаются продажи дистанционным способом", - говорится в сообщении. Также определен перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продуктами.В ночное время – в период с 21.00 до 06.00 - предприятия общепита не смогут принимать посетителей, однако у них будет возможность работать навынос.Также полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий - за исключением театров и музеев.Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос. Кроме того, на этот период приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг – за исключением экстренной помощи. Также в период с 30 октября по 7 ноября не смогут работать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.

https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

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общество, ростовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии