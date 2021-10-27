Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/magazin-1756436020.html
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины - РИА Новости, 27.10.2021
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины
Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:57
2021-10-27T11:21
распространение коронавируса
общество
ростовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155651/95/1556519501_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_a40a12eb379aae91998f86c5cc831e45.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября по 7 ноября, сообщает правительство региона.С 30 октября по 7 ноября включительно в регионе установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы."В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов – за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При этом разрешаются продажи дистанционным способом", - говорится в сообщении. Также определен перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продуктами.В ночное время – в период с 21.00 до 06.00 - предприятия общепита не смогут принимать посетителей, однако у них будет возможность работать навынос.Также полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий - за исключением театров и музеев.Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос. Кроме того, на этот период приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг – за исключением экстренной помощи. Также в период с 30 октября по 7 ноября не смогут работать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.
https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155651/95/1556519501_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_fd1bde166c5dfca3b92dca071285d6bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ростовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:57 27.10.2021 (обновлено: 11:21 27.10.2021)
 
В Ростовской области в нерабочие дни закроют непродовольственные магазины

В Ростовской области с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Работа непродовольственных магазинов, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, аптек в Ростовской области приостанавливается с 28 октября по 7 ноября, сообщает правительство региона.
С 30 октября по 7 ноября включительно в регионе установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.
"В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов – за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При этом разрешаются продажи дистанционным способом", - говорится в сообщении. Также определен перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продуктами.
В ночное время – в период с 21.00 до 06.00 - предприятия общепита не смогут принимать посетителей, однако у них будет возможность работать навынос.
Также полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий - за исключением театров и музеев.
Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос. Кроме того, на этот период приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг – за исключением экстренной помощи. Также в период с 30 октября по 7 ноября не смогут работать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.
Столики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:42Распространение коронавируса
В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни
 
Распространение коронавирусаОбществоРостовская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
Лента новостейМолния
Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"