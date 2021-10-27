https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756553852.html

Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня

Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня - РИА Новости, 27.10.2021

Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня

Сенатор Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена с сегодняшнего дня. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:26

2021-10-27T18:26

2021-10-27T18:39

россия

мария львова-белова

политика

владимир путин

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Сенатор Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена с сегодняшнего дня.Президент РФ Владимир Путин ранее в среду предложил Львовой-Беловой занять пост уполномоченного по правам ребенка в РФ, она согласилась. Указ о назначении уже подписан. Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера."Я планирую (приступить к исполнению обязанностей детского омбудсмена) уже сейчас, сегодня", - сказала Львова-Белова.Она подчеркнула, что ей предстоит разобраться в работе, "самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания".Она также сообщила, что сейчас планирует начать работу с анализа обращений, которые поступают в аппарат детского уполномоченного, и "параллельно с этим заниматься системными вопросами, исходя из тех обращений, тех проблем, которые направляются в наш адрес".Львова-Белова не стала пока говорить о возможных законодательных инициативах по ее линии.Она также полагает, что вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора по ее заявлению может быть рассмотрен на заседании Совфеда 10 ноября.

https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753464312.html

https://ria.ru/20211019/mnogodetnye-1755179209.html

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россия, мария львова-белова, политика, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова