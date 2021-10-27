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https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756553852.html
Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня
Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня - РИА Новости, 27.10.2021
Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня
Сенатор Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена с сегодняшнего дня. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:26
2021-10-27T18:39
россия
мария львова-белова
политика
владимир путин
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Сенатор Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена с сегодняшнего дня.Президент РФ Владимир Путин ранее в среду предложил Львовой-Беловой занять пост уполномоченного по правам ребенка в РФ, она согласилась. Указ о назначении уже подписан. Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера."Я планирую (приступить к исполнению обязанностей детского омбудсмена) уже сейчас, сегодня", - сказала Львова-Белова.Она подчеркнула, что ей предстоит разобраться в работе, "самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания".Она также сообщила, что сейчас планирует начать работу с анализа обращений, которые поступают в аппарат детского уполномоченного, и "параллельно с этим заниматься системными вопросами, исходя из тех обращений, тех проблем, которые направляются в наш адрес".Львова-Белова не стала пока говорить о возможных законодательных инициативах по ее линии.Она также полагает, что вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора по ее заявлению может быть рассмотрен на заседании Совфеда 10 ноября.
https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753464312.html
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россия, мария львова-белова, политика, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова
18:26 27.10.2021 (обновлено: 18:39 27.10.2021)
 
Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня

Львова-Белова приступит к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
CC0 / AAA333 /
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Сенатор Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена с сегодняшнего дня.
Президент РФ Владимир Путин ранее в среду предложил Львовой-Беловой занять пост уполномоченного по правам ребенка в РФ, она согласилась. Указ о назначении уже подписан. Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов перешла на работу в Госдуму и заняла пост вице-спикера.
"Я планирую (приступить к исполнению обязанностей детского омбудсмена) уже сейчас, сегодня", - сказала Львова-Белова.
Она подчеркнула, что ей предстоит разобраться в работе, "самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания".
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Она также сообщила, что сейчас планирует начать работу с анализа обращений, которые поступают в аппарат детского уполномоченного, и "параллельно с этим заниматься системными вопросами, исходя из тех обращений, тех проблем, которые направляются в наш адрес".
Львова-Белова не стала пока говорить о возможных законодательных инициативах по ее линии.
Она также полагает, что вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора по ее заявлению может быть рассмотрен на заседании Совфеда 10 ноября.
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