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Лаврову подарили вазу для виски
Лаврову подарили вазу для виски - РИА Новости, 27.10.2021
Лаврову подарили вазу для виски
Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову вазу, которую можно использовать для виски. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:21
2021-10-27T18:22
норвегия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову вазу, которую можно использовать для виски.Лавров встретился с Олсеном на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в норвежском Тромсё 25-26 октября.Ректор вручил министру небольшую вазу из темно-синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии."Это для виски или для воды?" - спросил министр."Для виски", - уточнил ректор.Также Олсен подарил Лаврову книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 гг.".Как пояснили РИА Новости в университете Тромсё, ваза голубого стекла выполнена вручную в мастерской Galsshytta Blåst."В дизайне вазы использован арктический профиль университета, на его эмблеме - два ворона Одина - Хугин и Мунин. Согласно скандинавской мифологии, вороны каждый день летали по миру и собирали знания, а вечером сидели на плечах Одина и шептали им на ухо то, что они слышали и видели. Поиск знаний бесконечен", - пояснили в университете, не уточнив, действительно ли сосуд предполагает его использования для распития виски.
норвегия
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норвегия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:21 27.10.2021 (обновлено: 18:22 27.10.2021)
 
Лаврову подарили вазу для виски

Ректор Арктического университета Норвегии Олсен презентовал Лаврову вазу для виски

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Норвегию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Норвегию - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсен подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову вазу, которую можно использовать для виски.
Лавров встретился с Олсеном на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона в норвежском Тромсё 25-26 октября.
Ректор вручил министру небольшую вазу из темно-синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии.
"Это для виски или для воды?" - спросил министр.
"Для виски", - уточнил ректор.
Также Олсен подарил Лаврову книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 гг.".
Как пояснили РИА Новости в университете Тромсё, ваза голубого стекла выполнена вручную в мастерской Galsshytta Blåst.
"В дизайне вазы использован арктический профиль университета, на его эмблеме - два ворона Одина - Хугин и Мунин. Согласно скандинавской мифологии, вороны каждый день летали по миру и собирали знания, а вечером сидели на плечах Одина и шептали им на ухо то, что они слышали и видели. Поиск знаний бесконечен", - пояснили в университете, не уточнив, действительно ли сосуд предполагает его использования для распития виски.
 
НорвегияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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