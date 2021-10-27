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Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию
Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию - РИА Новости, 27.10.2021
Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию
Россия призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:05
2021-10-27T12:05
2021-10-27T12:05
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия сил США и НАТО на своей территории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), проходящей 27 октября в Тегеране.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, талибан, тегеран (город), узбекистан, нато, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию
Лавров призвал соседей Афганистана не допустить присутствия США и НАТО на своей территории