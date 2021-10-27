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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/kvartira-1756583655.html
В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19
В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19
В Москве разыграли первые квартиры среди тех, кто привился от коронавируса, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T21:07
2021-10-27T22:16
распространение коронавируса
общество
москва
квартира
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Москве разыграли первые квартиры среди тех, кто привился от коронавируса, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина."Двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!". Жилье разыграли среди горожан, получивших первый компонент препарата или прошедших повторную вакцинацию с 18 по 24 октября", — говорится в сообщении.Победителями стали участники Галина Аркадьевна (последние цифры номера телефона 54-96) и Артем Игоревич (60-06). Всего в розыгрыше приняли участие 138 999 человек.Сроки и правила участия в акции прописаны на официальном сайте правительства Москвы. Каждую среду в течение пяти недель среди вакцинированных разыгрываются две квартиры. Информацию о победителях затем объявляют в прямом эфире телеканала "Москва 24", также она появляется на портале mos.ru.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.В Москве сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно в любом из центров вакцинации на базе городских поликлиник, в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах, а также в медицинских организациях частной системы здравоохранения, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения столицы.
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общество, москва, квартира, россия, коронавирус в россии
21:07 27.10.2021 (обновлено: 22:16 27.10.2021)
 
В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19

Мэрия Москвы: в столице разыграли первые квартиры среди вакцинированных от COVID-19

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Москве разыграли первые квартиры среди тех, кто привился от коронавируса, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
"Двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!". Жилье разыграли среди горожан, получивших первый компонент препарата или прошедших повторную вакцинацию с 18 по 24 октября", — говорится в сообщении.
Победителями стали участники Галина Аркадьевна (последние цифры номера телефона 54-96) и Артем Игоревич (60-06). Всего в розыгрыше приняли участие 138 999 человек.
Сроки и правила участия в акции прописаны на официальном сайте правительства Москвы. Каждую среду в течение пяти недель среди вакцинированных разыгрываются две квартиры. Информацию о победителях затем объявляют в прямом эфире телеканала "Москва 24", также она появляется на портале mos.ru.
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Вчера, 14:15Распространение коронавируса
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В Москве сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно в любом из центров вакцинации на базе городских поликлиник, в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах, а также в медицинских организациях частной системы здравоохранения, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения столицы.
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