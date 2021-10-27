https://ria.ru/20211027/kvartira-1756583655.html

В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19

В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от COVID-19

В Москве разыграли первые квартиры среди тех, кто привился от коронавируса, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:07

2021-10-27T21:07

2021-10-27T22:16

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Москве разыграли первые квартиры среди тех, кто привился от коронавируса, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина."Двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!". Жилье разыграли среди горожан, получивших первый компонент препарата или прошедших повторную вакцинацию с 18 по 24 октября", — говорится в сообщении.Победителями стали участники Галина Аркадьевна (последние цифры номера телефона 54-96) и Артем Игоревич (60-06). Всего в розыгрыше приняли участие 138 999 человек.Сроки и правила участия в акции прописаны на официальном сайте правительства Москвы. Каждую среду в течение пяти недель среди вакцинированных разыгрываются две квартиры. Информацию о победителях затем объявляют в прямом эфире телеканала "Москва 24", также она появляется на портале mos.ru.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.В Москве сделать бесплатную прививку от COVID-19 можно в любом из центров вакцинации на базе городских поликлиник, в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах, а также в медицинских организациях частной системы здравоохранения, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения столицы.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756570952.html

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