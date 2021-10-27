https://ria.ru/20211027/kurs-1756482742.html

Официальный курс евро на четверг вырос на 33 копейки

Официальный курс евро на четверг вырос на 33 копейки - РИА Новости, 27.10.2021

Официальный курс евро на четверг вырос на 33 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 32,7 копейки, до 81,0289 рубля, курс доллара - на 25,78 копейки, до 69,8104 рубля,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:54

2021-10-27T13:54

2021-10-27T13:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

евро

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594108450_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_e0cdb55628166f2d8cb7ce7c7dae1fb0.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 32,7 копейки, до 81,0289 рубля, курс доллара - на 25,78 копейки, до 69,8104 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 28,89 копейки, составив 74,8587 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия