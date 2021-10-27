https://ria.ru/20211027/kultura-1756487781.html

Кузбасс ограничит посещение культурных мероприятий

Кузбасс ограничит посещение культурных мероприятий - РИА Новости, 27.10.2021

Кузбасс ограничит посещение культурных мероприятий

КЕМЕРОВО, 27 окт –РИА Новости. Власти Кузбасса из-за роста заболеваемости коронавирусом с 30 октября ограничивают посещаемость культурных мероприятий 50% от... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:17

2021-10-27T14:17

2021-10-27T14:46

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 27 окт –РИА Новости. Власти Кузбасса из-за роста заболеваемости коронавирусом с 30 октября ограничивают посещаемость культурных мероприятий 50% от вместимости залов, а с 15 ноября допуск в наиболее крупные из них будет по QR-кодам, следует из распоряжения губернатора региона, опубликованного на официальном сайте администрации правительства Кемеровской области."В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно <…> организациям культуры (театры, кинотеатры (кинозалы), концертные, цирковые и иные культурно-досуговые организации), находящимся на территории Кемеровской области <…>, осуществлять деятельность с привлечением зрителей в объеме не более 50-процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", – говорится в документе.С 15 ноября в качестве эксперимента в регионе введут QR-коды при посещении мероприятий культуры с вместимостью залов более 500 мест."Провести с 15.11.2021 и до особого распоряжения эксперимент, в рамках которого государственные концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры с числом зрительских мест более 500 оказывают услуги по организации и проведению культурно-досуговых, зрелищно-развлекательных мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с привлечением зрителей в объеме не более 70-процентной заполняемости зрительного зала при условии допуска зрителей, предъявивших один из следующих документов: QR-код, <…> подтверждающий получение завершенного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции <…> (не более 12 месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев", – говорится в распоряжении.Также пропуском может быть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до дня проведения соответствующего мероприятия. Данные требования не распространяются на лиц, не достигших 18 лет.Отмечается, что гражданам старше 60 лет необходимо соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за исключением "случаев осуществления работы <…>, профессиональной деятельности; <…> посещения медицинских организаций; случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том числе посещение аптек, салонов оптики, торговых объектов; случаев посещения органов государственной власти, <…> местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области; случаев, связанных с семейными нуждами <…>; иных экстренных случаев".Режим изоляции в домашних условиях не распространяется тех, кто имеет завершенный курс вакцинации против коронавируса не более 12 месяцев назад или переболевших в течение последних 6 месяцев и имеющих QR-код, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".По данным на среду, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 62 438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 286 пациентов, 1441 человек скончался.

https://ria.ru/20211027/covid-kashel-1756456068.html

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общество, кемеровская область, россия