Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211027/kuban-1756555760.html
Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов
Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов - РИА Новости, 27.10.2021
Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов
Национальный проект "Культура" выполнен в Краснодарском крае почти на 70%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:33
2021-10-27T18:36
краснодарский край
краснодарский край
анапа
северский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/42/1552734231_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f6b9c740ac9bbe9f29b421ddfbd27307.jpg
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Национальный проект "Культура" выполнен в Краснодарском крае почти на 70%, сообщает администрация региона."В этом году на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений культуры направлено 148 миллионов рублей. Кассовое освоение составляет 68,5%", - говорится в сообщении.Уточняется, что на выделенные средства переоснащают библиотеки и ремонтируют детские школы искусств."Мы много делаем в отрасли: ремонтируем дома культуры, открываем библиотеки и виртуальные концертные залы. В этом году идет этап ремонтов школ искусств. В следующем - начинаем капремонты и оснащение муниципальных музеев. На реализацию всех программ нацпроекта запланировано 266,3 миллиона рублей. И важно, чтобы деньги осваивались без проволочек", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Анны Миньковой.Как уточнил первый замминистра культуры края Алексей Погребенко, капремонт уже завершили в учреждениях Анапы и Северского района, заканчивают работы в Красноармейском районе и Краснодаре, также завершили ремонт домов культуры в шести районах, еще в четырех работы на финальной стадии.По данным краевых властей, с начала текущего года в городах и районах Краснодарского края благодаря госпрограмме "Развитие культуры" и профильному нацпроекту поддержку получило 121 муниципальное учреждение культуры. Из них модернизировали уже 60 домов культуры и школ искусств.
https://ria.ru/20211014/kuban-1754653752.html
https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html
краснодарский край
анапа
северский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/42/1552734231_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_12c3a1f5f45506173eb4cd27cdab84c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, анапа, северский район
18:33 27.10.2021 (обновлено: 18:36 27.10.2021)
 

Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов

© РИА Новости / Виталий ТимкивГеленджикская бухта
Геленджикская бухта - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Национальный проект "Культура" выполнен в Краснодарском крае почти на 70%, сообщает администрация региона.
"В этом году на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений культуры направлено 148 миллионов рублей. Кассовое освоение составляет 68,5%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на выделенные средства переоснащают библиотеки и ремонтируют детские школы искусств.
"Мы много делаем в отрасли: ремонтируем дома культуры, открываем библиотеки и виртуальные концертные залы. В этом году идет этап ремонтов школ искусств. В следующем - начинаем капремонты и оснащение муниципальных музеев. На реализацию всех программ нацпроекта запланировано 266,3 миллиона рублей. И важно, чтобы деньги осваивались без проволочек", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Анны Миньковой.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 22:17Краснодарский край
Кубань сдала более 70 процентов соцобъектов, запланированных по нацпроектам
Как уточнил первый замминистра культуры края Алексей Погребенко, капремонт уже завершили в учреждениях Анапы и Северского района, заканчивают работы в Красноармейском районе и Краснодаре, также завершили ремонт домов культуры в шести районах, еще в четырех работы на финальной стадии.
По данным краевых властей, с начала текущего года в городах и районах Краснодарского края благодаря госпрограмме "Развитие культуры" и профильному нацпроекту поддержку получило 121 муниципальное учреждение культуры. Из них модернизировали уже 60 домов культуры и школ искусств.

Другие новости региона читайте здесь>>

Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 20:31Краснодарский край
Бюджет Кубани вырос на 16,8%
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаСеверский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных