https://ria.ru/20211027/kuban-1756555760.html

Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов

Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов - РИА Новости, 27.10.2021

Нацпроект "Культура" на Кубани выполнен почти на 70 процентов

Национальный проект "Культура" выполнен в Краснодарском крае почти на 70%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:33

2021-10-27T18:33

2021-10-27T18:36

краснодарский край

краснодарский край

анапа

северский район

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Национальный проект "Культура" выполнен в Краснодарском крае почти на 70%, сообщает администрация региона."В этом году на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений культуры направлено 148 миллионов рублей. Кассовое освоение составляет 68,5%", - говорится в сообщении.Уточняется, что на выделенные средства переоснащают библиотеки и ремонтируют детские школы искусств."Мы много делаем в отрасли: ремонтируем дома культуры, открываем библиотеки и виртуальные концертные залы. В этом году идет этап ремонтов школ искусств. В следующем - начинаем капремонты и оснащение муниципальных музеев. На реализацию всех программ нацпроекта запланировано 266,3 миллиона рублей. И важно, чтобы деньги осваивались без проволочек", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Анны Миньковой.Как уточнил первый замминистра культуры края Алексей Погребенко, капремонт уже завершили в учреждениях Анапы и Северского района, заканчивают работы в Красноармейском районе и Краснодаре, также завершили ремонт домов культуры в шести районах, еще в четырех работы на финальной стадии.По данным краевых властей, с начала текущего года в городах и районах Краснодарского края благодаря госпрограмме "Развитие культуры" и профильному нацпроекту поддержку получило 121 муниципальное учреждение культуры. Из них модернизировали уже 60 домов культуры и школ искусств.

https://ria.ru/20211014/kuban-1754653752.html

https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html

краснодарский край

анапа

северский район

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краснодарский край, анапа, северский район