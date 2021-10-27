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В Красноярске проверят конфликт студента и преподавателя в техникуме
В Красноярске проверят конфликт студента и преподавателя в техникуме - РИА Новости, 27.10.2021
В Красноярске проверят конфликт студента и преподавателя в техникуме
Следователи проводят проверку из-за конфликта студента и преподавателя в одном из техникумов Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:18
2021-10-27T09:18
2021-10-27T09:19
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за конфликта студента и преподавателя в одном из техникумов Красноярска, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись, на которой якобы преподаватель истории одного из техникумов применяет физическую силу к студенту второго курса. Мужчина хватает за голову и шею сидящего молодого человека. Он говорит, что "пытается добиться тишины"."В Красноярске проводится проверка по факту инцидента, произошедшего между преподавателем и студентом в одном из техникумов города", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что после проверки будет дана правовая оценка действиям и высказываниям как преподавателя, так и студента.
https://ria.ru/20211027/krasnoyarsk-1756417405.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
09:18 27.10.2021 (обновлено: 09:19 27.10.2021)
В Красноярске проверят конфликт студента и преподавателя в техникуме
В Красноярске следователи проверят конфликт студента и преподавателя истории в техникуме